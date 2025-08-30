Europeus culpam ex-Flamengo por começo difícil de Arias na Inglaterra

Jhon Arias foi titular na derrota do Wolverhampton para o Everton por 3 a 2, neste sábado (30), no Molineux Stadium, pela terceira rodada da Premier League. Após o resultado, europeus avaliaram como negativo o início do colombiano no clube e apontaram o técnico Vitor Pereira, ex-Flamengo, como o principal responsável.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ao todo, Arias fez quatro jogos com o novo clube na atual temporada do futebol inglês, sendo titular em três. Até o momento, o colombiano não conseguiu liderar a equipe dos Wolves em campo e coleciona partidas sem grande destaque.

Nas redes sociais, torcedores apontaram Vitor Pereira como o principal responsável do não retor técnico do colombiano. As críticas apontam para um sistema falho do ex-treinador do Flamengo e na não compreensão das funções dos próprios jogadores do elenco. Veja abaixo:

continua após a publicidade

Tradução: Nosso sistema é péssimo, não temos pessoal para isso e o vice-presidente aparentemente não tem um plano. Um bom técnico deveria estar tirando algo desse elenco. Arias é claramente bom, mas é passageiro com muita frequência. Ele precisa daquela vontade de entrar em campo e fazer as coisas acontecerem. Tempos difíceis.

Tradução: "Vitor realmente me deixa perplexo. Começa com Hwang e Munetsi, mantém Munetsi em campo por 90 minutos, mas então tem a chance de tirá-los, mas tira André e Arias. E também mantém Fer Lopez e Rodrigo no banco até que seja tarde demais no jogo. Algo precisa mudar".

continua após a publicidade

Tradução: Arias não deveria jogar pela esquerda, ele joga melhor pela direita e tem jogado assim durante toda a sua carreira.

Tradução: Concordo, mas o técnico precisa colocar o time na melhor posição para vencer, e escalar Hwang e Munetsi definitivamente não é o suficiente. Se Larsen ainda estiver aqui, é preciso colocá-lo como titular, junto com o novo atacante, e ter Arias como titular. Sasa precisa ficar como reserva e Hwang precisa sair.

Tradução: Vitor quer mais 2... é melhor que sejam mais 2 também, assim como Arokodare, e ele precisa começar a colocar Arias em sua posição correta em vez de na esquerda só para facilitar o MM

Tradução: Arias me lembra muito André quando chegou. É claro que há um jogador brilhante ali, mas ele é vítima de favoritismo/não está sendo usado corretamente. Seu primeiro toque é excelente e ele é muito bom em criar chances, mas está jogando com dois dos piores jogadores de futebol de todos os tempos.

Como foi Wolverhampton x Everton?

O Everton venceu o Wolves por 3 a 2, no Molineux Stadium, na terceira rodada da Premier League. Os gols do time visitante foram marcados por Beto e Iliman Ndiaye, ambos na primeira etapa. No segundo tempo, Kiernan Dewsbury-Hall ampliou a vantagem para o Everton. Os mandantes tentou reagir com gols de Hee-Chan Hwang e Rodrigo Gomes, mas não conseguiu evitar a derrota.

Com o resultado, o Everton surpreende no início da Premier League e alcança a quinta colocação com seis pontos, mantendo-se na briga por competições europeias. Por outro lado, a equipe comandada por Vítor Pereira, ex-técnico de Corinthians e Flamengo, e composta por jogadores com passagens pelo futebol brasileiro, como André e Jhon Arias (ex-Fluminense) e João Gomes (Garoto do Ninho), amarga a penúltima posição da competição, com nenhum ponto somado.