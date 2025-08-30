Astro do PSG faz dois gols de bicicleta seguidos e viraliza; veja lances

O PSG enfrenta o Toulouse, neste sábado (30), fora de casa, pela terceira rodada do Campeonato Francês. Na ocasião, o meia João Neves marcou dois gols de bicicleta durante o primeiro tempo da partida. A equipe do técnico Luis Enrique vence momentaneamente o confronto por 4 a 1.

Nas redes sociais, os gols do jogador viralizaram rapidamente. Torcedores foram à loucura com as pinturas do camisa 87 da equipe parisiense.

O primeiro gol do meia aconteceu aos 7 minutos da primeira etapa. Tudo começou quando Vitinha realizou um cruzamento em uma cobrança de falta pela ponta esquerda. Após um bate e rebate na área do Toulouse, João Neves conseguiu dominar a bola, levantá-la e finalizar de bicicleta para o gol.

Posteriormente, o camisa 87 voltou a marcar um gol semelhante. Desta vez, foi a vez de Hakimi avançar pela ponta direita e acertar um cruzamento na direção do português, que, novamente, mostrou frieza ao dominar de peito e finalizar de bicicleta dentro da área adversária. Veja abaixo a repercussão abaixo:

