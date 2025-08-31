Com gol de Paquetá, West Ham atropela Forest no final e vence primeira na Premier League
Hammers conquistam primeira vitória na temporada
O West Ham venceu o Nottingham Forest por 3 a 0, neste domingo (31), no City Ground, em Nottingham (ING), pela terceira rodada da Premier League. Os gols da partida foram marcados por Jarrod Bowen, Lucas Paquetá e Calum Wilson.
Esta foi a primeira vitória da equipe treinada por Graham Potter nesta temporada da Premier League e ficou marcada pela comemoração de Lucas Paquetá no segundo gol, que deu recado ao beijar o escudo do West Ham.
Como foi a partida entre Nottingham Forest e West Ham?
Primeiro tempo
A primeira etapa entre Nottingham Forest e West Ham foi marcada pelo equilíbrio e por raras oportunidades de gol. O West Ham começou levando perigo logo aos dois minutos, quando Füllkrug cabeceou para fora após uma cobrança de escanteio. A resposta do time da casa veio aos oito, em uma jogada individual de Ndoye, que também finalizou para fora.
Aos 14 minutos, Füllkrug apareceu novamente para o West Ham, mas seu chute mais uma vez não encontrou o caminho do gol. A chance mais clara só aconteceu aos 38 minutos, quando Lucas Paquetá, do West Ham, finalizou no alvo e obrigou o goleiro adversário a fazer uma importante defesa, garantindo que o placar permanecesse em 0 a 0 até o intervalo.
Segundo tempo
O segundo tempo começou com o West Ham pressionando em busca do gol. Aos 55 minutos, Füllkrug obrigou o goleiro Sels a fazer boa defesa. A resposta do Forest veio com Gibbs-White e Wood, mas ambos finalizaram para fora. Aos 67 minutos, Sels voltou a brilhar com uma defesa espetacular em chute de Wilson, e no escanteio seguinte, Mavropanos cabeceou para fora. Aos 80, Wilson novamente parou em Sels, que desviou para escanteio.
A resistência do Nottingham Forest acabou aos 83 minutos, quando Jarrod Bowen abriu o placar para o West Ham com assistência de Summerville.
O primeiro gol abriu a porteira. Aos 87 minutos, Lucas Paquetá ampliou em cobrança de pênalti sofrido por Summerville.
A vitória foi sacramentada aos 90 minutos, com Callum Wilson marcando de cabeça após cruzamento de Diouf, em jogada novamente iniciada por Summerville. Nos acréscimos, Sels ainda evitou um placar maior ao defender o chute de Bowen, fechando o jogo em 3 a 0 para os visitantes.
O que vem por aí para Nottingham Forest e West Ham?
Após a data Fifa, no sábado (13), o Nottingham Forest recebe o Arsenal, pela 4ª rodada da Premier League, às 08h30 (de Brasília). Por outro lado, o West Ham recebe o Tottenham também no sábado (13), às 13h30 (de Brasília), pela Premier League.
✅ FICHA TÉCNICA
Nottingham Forest 0 x 3 West Ham
3ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto de 2025, às 10h (de Brasília)
📍 Local: City Ground, em Nottingham (ING)
🕴️ Arbitragem: Craig Pawson (árbitro); Simon Bennett e Dan Robathan (assistentes); Ruebyn Ricardo (quarto árbitro)
📺 VAR: Andy Madley
🥅 Gols: Jarrod Bowen (83'), Lucas Paquetá (87'), Calum Wilson (90')
🟨 Cartões amarelos:
Nottingham Forest (Técnico: Nuno Espírito Santo):
Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Nico Williams; Sangaré (Kalimuendo), Anderson, Gibbs-White; Hudson-Odoi (Huthcinson), Ndoye (McAtee); Wood (Igor Jesus)
West Ham (Técnico: Graham Potter):
Hermansen; Walker-Peters, Mavropanos, Kilman, Malick Diouf; Ward-Prowse (Irving), Soucek, Mateus Fernandes (Summerville), Lucas Paquetá; Bowen, Fullkrug (Wilson)
