Gabbia comçou como titular e faz gol da vitória no clássico (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 18:03 • Milão (ITA)

O Milan venceu a Inter por 2 a 1, em confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Italiano. No San Siro, em Milão, cidade do norte da Itália, os gols Rossoneri foram marcados por Pulišić e Gabbia, enquanto o gol dos Nerazzurri foi de Dimarco.

Em jogo movimentado, o Milan voltou a vencer a Inter após seis derrotas seguidas, em duelos pelas duas últimas temporadas. No total, o Derby della Madonnina tem 226 jogos, com 72 vitórias vermelhas, 68 empates e 85 azuis.

Como foi o jogo

No San Siro, o primeiro tempo foi marcado por oportunidades para as duas equipes de Milão. A Inter dominou as ações ofensivas em grande parte do jogo. Mas foi o Milan que abriu o placar com Pulišić, aos nove minutos de jogo, finalizando dentro da área adversária. Aos 26, Lautaro Martínez fez ótima jogada individual e passou para Dimarco empatar a partida.

No segundo tempo, o Milan foi mais objetivo do que o adversário e criou mais chances de gol, apesar da Inter ter mais posse de bola, assim como na primeira etapa. No fim do jogo, aos 43 minutos do segundo tempo, Gabbia, que era dúvida para a partida, cabeceou para as redes adversárias após cobrança de falta de Reijnders.

A partida marcou o fim de uma sequência de seis derrotas consecutivas do Milan para a Inter, em todas as competições. A última vitória sobre o rival tinha sido no dia 3 de setembro de 2022: 3 a 2, também pelo Campeonato Italiano.

(Foto: Gabriel Bouys/AFP)

O que vem pela frente

Na próxima rodada, o Milan enfrenta o Lecce em casa, na sexta-feira (27), às 15h45m. Os Rossoneri estão na sétima colocação do campeonato, com oito pontos em cinco jogos.

No sábado (28), a Inter joga contra a líder Udinese fora de casa, às 10h. Os Nerazzurri estão empatados com o rival na tabela, com 8 pontos, em sexto lugar pelo slado de gols.

✅ FICHA TÉCNICA

INTER x MILAN

CAMPEONATO ITALIANO - 5ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 22 de agosto de 2024, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: San Siro, em Milão (ITA)

🥅 Gols: Pulišić (10'/1°T), Dimarco (27'/1°T) e Gabbia (43'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Mkhitaryan, Dimarco (Inter) e Fofana (Milan)



⚽ ESCALAÇÕES

INTER (Técnico: Simone Inzaghi)

Sommer; Pavard, Acerbi e Bastoni (Carlos Augusto); Dumfries (Darmian), Barella (Zielinski), Çalhanoğlu (Asllani), Mkhitaryan (Frattesi) e Dimarco; Thuram e Martínez.

MILAN (Técnico: Paulo Fonseca)

Maignan, Emerson, Tomori, Gabbia e Theo Hernández; Fofana, Reijnders, Pulišić (Okafor), Rafael Leão (Chuckwueze); Morata (Loftus-Cheek) e Abraham (Pavlovic).

🟨 Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)