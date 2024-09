Em show de ‘melhores do mundo’, Real Madrid goleia Espanyol por La Liga

Jogadores do Real Madrid comemoram gol em jogo contra o Espanyol (Foto: Thomas COEX / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 18:08 • Madri (ESP)

Em show de candidatos a Bola de Ouro, o Real Madrid bateu o Espanyol por 4 a 1, pela sexta rodada em La Liga. Courtois marcou contra e abriu o placar dos visitantes, enquanto Carvajal, Rodrygo, Vini Jr. e Mbappé fizeram os gols do clube da capital. Com o resultado, os Merengues chegam à quarta vitória seguida na temporada, sem nenhuma derrota até então, mantém a vice-liderança com 14 pontos, um a menos do Barcelona. O Espanyol, por outro lado, permanece com sete pontos e ocupam a 13º colocação.

Como foi o jogo

Na primeira etapa, mesmo sem gols, o Real Madrid teve o controle de quase todas as ações da partida e empilhou chances criadas. Destaque do ataque merengue, Kylian Mbappé foi o atleta mais priorizado nas transições e se movimentando para finalizar as jogadas. Ele e a equipe mandante chegaram 14 vezes próximo da meta adversária - seis delas foram impedidas pelo goleiro Joan García - porém, não conseguiram abrir o placar.

No início do segundo tempo, quem aproveitou as oportunidades foi o Espanyol. Aos 54', Jofre Carreras cruzou para a pequena área na linha de fundo e, na tentativa de afastar o perigo, o goleiro Courtois deixou a bola passar entre as pernas, marcando contra para os merengues. Porém, quatro minutos depois, Carvajal aproveitou o rebote da finalização de Jude Bellingham e igualou para o Real Madrid. A entrada de Vini Jr. no segundo tempo foi o fator crucial para abalar a defesa adversária. Junto de Rodrygo, os brasileiros combinaram jogadas brilhantes e marcaram gols para abrir 3 a 1 aos Blancos. Para fechar o caixão

Vini Jr e Rodrygo foram às redes pelo Real Madrid contra o Espanyol (Foto: Thomas COEX / AFP)

O que vem pela frente

Agora, o Real Madrid terá uma sequência importante no final do mês: os merengues recebem o Alavés em casa, na próxima terça-feira (24), depois encara. o clássico contra o Atlético de Madrid, ambos por La Liga. Logo depois, os espanhóis terão compromisso na Champions League, contra o Lille, na quarta do dia 2 de outubro.

✅ FICHA TÉCNICA

REAL MADRID 3 X 1 ESPANYOL

6ª RODADA - LA LIGA

🗓️ Data e horário: sábado, 21 de setembro de 2024, às 16h (hora de Brasília)

📍 Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (Espanha)

🥅 Gols: Thibaut Cortouis (GC - 9'2°T), Dani Carvajal (13'2°T), Rodrygo (30'2°T) e Vinícius Júnior (33'2°T)

🟨 Cartões amarelos: Kylian Mbappé, Valverde, Bellingham e Vini Jr. (Real Madrid); Pol Lozano e Joan García (Espanyol)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Dani Carvajal, Tchouaméni, Éder Militão e Mendy; Valverde, Modric e Bellingham; Rodrygo, Mbappé e Arda Güler.

ESPANYOL (Técnico: Manolo González)

J. Garcia; Álvaro Tejero, El Hilali, Kumbulla, Cabrera e Romero; Jofre, Alex Kral, e Lozano; Puado e Cheddira.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: José Luis Munuera Montero

🚩 Assistentes: Iñigo Prieto López De Cerain e Antonio Ramón Martínez Moreno

4️⃣ Quarto árbitro: Manuel Camacho Garrote

🖥️ VAR: Ricardo De Burgos Bengoetxea