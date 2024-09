PSG decepciona, e empata com Reims pela Ligue 1

PSG não saiu do empate diante do Reims na Ligue 1 (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 18:12 • Reims (FRA)

Em partida abaixo do esperado, o PSG empatou em 1 a 1 com o Reims, pela quinta rodada da Ligue 1. Keito Nakamura abriu o placar para os mandantes e Dembélé igualou para o time da capital. Mesmo sem os três pontos, a equipe parisiense segue na liderança do campeonato, com 13 pontos, enquanto o Reims ocupa a quinta colocação, com oito.

Como foi o jogo

No primeiro tempo da partida, o PSG, mesmo com o controle das ações do jogo, não conseguiu sair do zero e ficou atrás no placar nos primeiros 10 minutos fora de casa. Keito Nakamura abriu o placar na única finalização do Rennes na meta adversária.

Na volta do intervalo, o PSG seguiu com intensidade e esteve em maior parte do tempo no último terço do campo. Referência do ataque parisiense, Dembélé entrou no segundo tempo e igualou aos visitantes aos 68'.

Nakamura, do Reims celebra gol marcado diante do PSG (Foto: Reprodução / Instagram)

O que vem pela frente

Agora, o PSG encara o Rennes, em casa, na sexta-feira do dia 27 de setembro, pelo Campeonato Francês. Logo depois, os parisienses focam suas atenções na segunda rodada da Champions League, contra o Arsenal, no dia 1° de outubro, no Emirates Stadium.

✅ FICHA TÉCNICA

REIMS 1 X 0 PSG

5ª RODADA - LIGUE 1

🗓️ Data e horário: sábado, 21 de setembro de 2024, às 16h (hora de Brasília)

📍 Local: Stade Auguste-Delaune, em Reims (França)

🥅 Gols: Keito Nakamura (40'/1°T) e Ousmane Dembélé (23'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Marshall Munetsi e Yaya Fofana (Reims); Willian Pacho (PSG)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

REIMS (Técnico: Luka Elsner)

Diouf; Aurélio Buta, Cedric Kipre, Agbadou, Akieme; Atangana, Yaya Fofana, Munetsi; Junya Ito, Diakité, Keito Nakamura.

PARIS SAINT-GERMAIN (Técnico: Manolo González)

Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Lucas Beraldo; Kang-in, Vitinha, João Neves; Kolo Muani, Désiré Doué, Barcola.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Florent Batta

🚩 Assistentes: Valentin Evrard e Steven Torregrossa

4️⃣ Quarto árbitro: Edgar Barenton

🖥️ VAR: Benoit Millot