Com gol de Firmino, Al Sadd bate líder Al Gharafa e se aproxima da ponta

Com gol de Roberto Firmino, o Al Sadd venceu o líder Al Gharafa por 3 a 1, fora de casa, neste sábado (31), pela 14ª rodada do Campeonato do Catar, e reduziu para dois pontos a diferença na briga pela liderança. A equipe chegou aos 29 pontos, dois a menos que o adversário, que segue na primeira colocação.

continua após a publicidade

➡️ Rayan estreia, e brasileiros marcam: veja os destaques da 24ª rodada da Premier League

O confronto era tratado como decisivo na disputa pelo topo da tabela. Uma derrota ampliaria a vantagem do Al Gharafa para oito pontos. A vitória do Al Sadd manteve a equipe na corrida direta pelo título, uma semana após a conquista da Qatar-UAE Super Shield.

Após um primeiro tempo sem gols, o Al Sadd construiu o resultado na etapa final. Aos dois minutos, Giovani cruzou e Firmino abriu o placar. O brasileiro chegou ao oitavo gol em 13 partidas no campeonato e ocupa a terceira posição na artilharia, atrás de Roger Guedes, do Al Rayyan, com 15 gols, e João Pedro, do Qatar SC, com 11. Aos 10 minutos, Giovani ampliou. Ayoub Al Oui descontou aos 20, e Akram Afif marcou o terceiro nos acréscimos.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No primeiro turno, o Al Sadd já havia vencido o Al Gharafa por 2 a 0, também com gol de Firmino. Ao todo, o atacante soma 11 gols em 21 partidas pelo clube.

continua após a publicidade

— No último jogo, tive a oportunidade de ganhar meu primeiro título pelo clube e, hoje, ficamos ainda mais vivos para buscar mais uma taça. Só mesmo a vitória interessava, senão eles abririam uma vantagem ainda maior. Depois de um primeiro tempo disputado e sem gols, voltamos mais focados e fizemos logo dois, o que nos deu tranquilidade para confirmar o resultado. Vamos sempre por mais — disse Firmino.

O Al Sadd volta a campo na próxima quinta-feira (05/02), quando recebe o Shahaniya, penúltimo colocado. No mesmo dia, o Al Gharafa enfrenta o Al Sailiya, antepenúltimo.

Firmino celebra gol pelo Al Sadd (Foto: Divulgação / Al Sadd)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.