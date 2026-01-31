Com brilho de Yamal, Barcelona vence e se isola na liderança de La Liga

O Barcelona venceu o Elche por 3 a 1, neste sábado (31), em duelo válido pela 22ª rodada de La Liga. A partida foi disputada no Estádio Martínez Valero, em Elche. Lamine Yamal foi o grande destaque do confronto ao marcar o primeiro gol do jogo. Álvaro Rodríguez empatou para os donos da casa, enquanto Ferran Torres recolocou o Barça em vantagem. Já no segundo tempo, Yamal fez grande jogada individual que resultou no terceiro gol, marcado por Rashford.

Com o resultado, o Barcelona abriu quatro pontos de vantagem — momentaneamente — sobre o vice-líder Real Madrid e se isolou na liderança da tabela. O Elche, por sua vez, permaneceu na 12ª colocação e chegou ao quinto jogo consecutivo sem vitória no Campeonato Espanhol.

Como foi o jogo entre Elche e Barcelona?

Vivendo momentos distintos em La Liga, o líder Barcelona enfrentou o Elche, 12º colocado e em luta para se afastar da zona de rebaixamento. Mesmo fora de casa, o time catalão entrou em campo disposto a impor seu ritmo e confirmar o favoritismo.

A superioridade ficou clara logo no início. Aos seis minutos, Dani Olmo encontrou Yamal infiltrando entre os defensores. O atacante recebeu em profundidade, ficou cara a cara com o goleiro Peña, driblou com frieza e empurrou para o gol vazio, abrindo o placar.

O Barcelona seguiu dominante, acumulando chances, mas passou a esbarrar na própria ineficiência. Ferran Torres foi o principal personagem nesse aspecto, aparecendo com frequência no ataque, mas desperdiçando oportunidades claras e mantendo o placar apertado.

O desperdício custou caro. Mesmo com menor posse de bola, o Elche conseguiu encaixar jogadas rápidas, explorando erros defensivos e a pressão alta do adversário. Em uma dessas investidas, Álvaro Rodríguez recebeu passe de Valera e finalizou para empatar o jogo.

Após sofrer o gol, o Barcelona aumentou ainda mais a intensidade. Ferran Torres chegou a acertar a trave duas vezes na mesma jogada, ilustrando a dificuldade na conclusão. Pouco depois, porém, o atacante se redimiu. De Jong invadiu a área, fingiu o chute e, com goleiro e defensores batidos, tocou para Ferran finalizar alto e recolocar os visitantes em vantagem.

Além de Ferran, Fermín López também desperdiçou boas oportunidades, perdendo ao menos duas chances claras. Já nos minutos finais da primeira etapa, Víctor Chust evitou um gol ao salvar a bola em cima da linha.

Yamal em ação no duelo entre Elche e Barcelona (Foto: Jose Jordan/AFP)

A volta do intervalo trouxe preocupação para os torcedores do Barcelona e também para os brasileiros. Raphinha sentiu um problema físico no fim do primeiro tempo e, na segunda etapa, deu lugar a Rashford. O panorama do jogo, no entanto, seguiu semelhante. O Elche se defendia, mas não abria mão de atacar em velocidade. Em uma dessas tentativas, chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento.

A partir daí, o Barcelona voltou a assumir o controle total das ações, criando chances seguidas, mas ainda pecando nas finalizações. A paciência começava a se esgotar, enquanto o Elche ganhava confiança para explorar os contra-ataques.

Foi então que Lamine Yamal decidiu o jogo. O jovem recebeu lançamento de De Jong pelo lado direito, evitou a saída da bola, acelerou, driblou John Donald e invadiu a área. Sem ângulo, cruzou rasteiro para o meio. Affengruber tentou afastar, mas a bola sobrou para Rashford, que finalizou forte para marcar o terceiro gol do Barcelona.

Com a vantagem ampliada, o time catalão passou a administrar o resultado, controlando as investidas do Elche e contando com boas intervenções do goleiro Joan García. Assim, o duelo terminou com vitória blaugrana por 3 a 1.

O que vem por aí?

Após o confronto, o Elche volta a campo no próximo sábado (7), quando enfrenta a Real Sociedad, fora de casa, em partida válida por La Liga, às 17h (de Brasília). Já o Barcelona terá menos tempo de descanso e joga na próxima terça-feira, contra o Albacete, pelas quartas de final da Copa do Rei, também às 17h (de Brasília).

