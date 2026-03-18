Em grande fase, David Luiz comanda reação do Pafos rumo aos playoffs

Vivendo dias de protagonista na reta final da temporada europeia, David Luiz é o nome do momento no Pafos FC. O zagueiro brasileiro engatou uma sequência de atuações decisivas e aparece como peça-chave na arrancada da equipe rumo aos playoffs.

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No duelo contra o Akritas Chlorakas, no último sábado (14), o zagueiro teve uma atuação de gala: duas assistências e um gol, sendo o grande nome da vitória do Pafos.

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Mas esse não foi o único jogo onde o defensor mostrou que ainda pode desequilibrar — e muito — mesmo atuando longe do gol. Nas últimas rodadas, David Luiz sofreu um pênalti nos acréscimos, garantindo ao Pafos a chance de mexer no placar. Já em outro confronto, deu uma assistência de aproximadamente 50 metros, demonstrando visão de jogo e precisão técnica.

Apesar do brilho individual, David Luiz mantém o discurso focado no coletivo — característica que sempre marcou sua carreira.

"Grande momento individual, mas muito mais feliz com o crescimento do time! Agora vamos com tudo nos playoffs que vão começar, para tentarmos ainda a busca pelo título!" David Luiz

David Luiz vive auge no Pafos FC (Foto: Reprodução/Instagram)

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A fase positiva do defensor coincide com a evolução do Pafos FC na competição, que chega fortalecido para a disputa dos playoffs e segue firme na briga pelo título.

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Reconhecido mundialmente por sua liderança, experiência e qualidade técnica, David Luiz reafirma sua importância dentro e fora de campo, sendo uma das referências do elenco neste momento decisivo.

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David Luiz quebrou recorde de Sergio Ramos na Champions League

O zagueiro David Luiz se tornou o segundo jogador mais velho a marcar na competição. O brasileiro abriu o placar para a equipe do Chipre ainda no primeiro tempo e alcançou o feito aos 38 anos e 218 dias.

O gol marcado contra o Monaco colocou David à frente de lendas como Francesco Totti, Ryan Giggs e Sergio Ramos no ranking de artilheiros mais veteranos da Champions. O ex-zagueiro Pepe segue na liderança, balançando as redes aos 40 anos e 290 dias, na vitória do Porto por 5 a 3 sobre o Shakhtar, em dezembro de 2023.