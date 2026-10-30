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Com gol de coxa de Firmino, Al Sadd goleia por 4 a 1 e assume a ponta no Catar

Atacante chega a 11 participações em gols e time foca na Champions da Ásia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/10/2026 19:27
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Firmino comemorando gol pelo Al-Saad
Firmino marcou pelo Al Saad e contribuiu para a liderança do time (Foto: Reprodução/Al Sadd/X)

O Al Sadd assumiu a liderança isolada do Campeonato Catari ao derrotar o Al Shamal por 4 a 1 nesta sexta-feira (30). O atacante brasileiro Roberto Firmino selou a goleada no segundo tempo, alcançando a marca de sete gols e quatro assistências em oito partidas disputadas no torneio nacional. Com o triunfo dentro de casa, o atual campeão da liga chegou aos 18 pontos na tabela de classificação.

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A equipe da casa abriu a vantagem logo no início do confronto. Aos oito minutos da primeira etapa, o atacante Giovani balançou as redes para colocar o Al Sadd na frente. O Al Shamal buscou a reação ainda no primeiro tempo e deixou tudo igual com gol de Mahrez, ex-jogador do Manchester City.

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Na etapa complementar, o domínio dos donos da casa se concretizou com grande atuação de Claudinho, que marcou duas vezes e colocou o placar em 3 a 1. Aos 35 minutos, Akram Afif serviu Roberto Firmino dentro da grande área, e o camisa 9 completou de coxa para o fundo das redes, definindo o resultado final.

Roberto Firmino (Brasil) em ataque durante Brasil x Catar, partida no Catar.
Firmino foi fundamental na vitória do Al Saad (Foto: Reprodução/ Al Sadd/X)

Avaliação de Firmino após a vitória

Depois do apito final, o centroavante comentou o lance decisivo e celebrou o momento da equipe no campeonato.

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— É aquele velho ditado: feio é não fazer gol. O Afif é um grande craque que todo atacante sonha em ter no time. Quando vi o espaço, já sabia que ele ia dar o passe. Fico feliz por mais uma vitória e pela posição que conquistamos na tabela. Vamos continuar batalhando para assegurar o nosso lugar e, no final da temporada, atingir nossos objetivos — disse Firmino.

O Al Sadd vira a chave no calendário e volta a campo na próxima segunda-feira (2), quando recebe o Al Ahli pela Liga dos Campeões da Ásia. O confronto marca o reencontro de Firmino com seu ex-clube da Arábia Saudita, atual campeão do torneio continental. Na sequência do Campeonato Catari, a equipe enfrenta o vice-líder Al Rayyan no domingo (8).

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