menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Bola de Ouro 2025: saiba os indicados a melhor clube do ano

A edição de 2025 da premiação acontece nesta segunda-feira (22), às 16h (de Brasília)

comemoração Botafogo Libertadores 2024
imagem cameraComemoração dos jogadores após Botafogo conquistar a Libertadores 2024 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 20/09/2025
12:02
  • Matéria
  • Mais Notícias

A edição de 2025 da Bola de Ouro acontece nesta segunda-feira (22), às 16h (de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris (FRA). Um dos mais respeitados prêmios do futebol mundial, a cerimônia realizada pela revista "France Football" premia não apenas os melhores jogadores do mundo, como também coroa os melhores clubes da temporada.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Entre os clubes indicados, o que mais chama atenção é o Botafogo. A presença do Glorioso se dá por conta de uma temporada excepcional em 2024, marcada por conquistas expressivas e um futebol encantador sob o comando técnico de Artur Jorge. O clube carioca foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

A temporada que levou o Botafogo até a indicação da Bola de Ouro foi marcada pelo protagonismo de Luiz Henrique, nomeado Rei da América, Savarino, Almada e Igor Jesus. Apenas o venezuelano permanece no elenco de 2025.

A Bola de Ouro avalia o rendimento no período da temporada europeia - do segundo semestre de um ano ao primeiro semestre do ano seguinte -, uma das mudanças postas em prática desde março de 2022. A premiação conta com a votação de jornalistas dos 100 países melhores posicionados no ranking da Fifa.

continua após a publicidade
Troféu do Bola de Ouro, que será entregue ao vencedor em evento no dia 22 de setembro
Troféu do Bola de Ouro, que será entregue ao vencedor em evento no dia 22 de setembro (Foto: Divulgação)

Uma novidade na edição da Bola de Ouro 2025 é a presença do futebol feminino na premiação. Historicamente, a premiação entrega os troféus Kopa, Yashin e Gerd Müller para o melhor jovem, melhor goleiro e maior artilheiro, respectivamente, da temporada masculina. Agora, as atuações femininas também serão consideradas, assim como já acontecia com o melhor jogador, time e treinador.

Bola de Ouro 2025: todos os indicados a clube do ano (futebol masculino e feminino)

♂️ Masculino

  1. Botafogo
  2. Barcelona
  3. Chelsea
  4. Liverpool
  5. Paris Saint-Germain

♀️ Feminino

  • Barcelona
  • Lyon
  • Chelsea
  • Arsenal
  • Orlando Pride

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias