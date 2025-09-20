Bola de Ouro 2025: saiba os indicados a melhor clube do ano
A edição de 2025 da premiação acontece nesta segunda-feira (22), às 16h (de Brasília)
A edição de 2025 da Bola de Ouro acontece nesta segunda-feira (22), às 16h (de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris (FRA). Um dos mais respeitados prêmios do futebol mundial, a cerimônia realizada pela revista "France Football" premia não apenas os melhores jogadores do mundo, como também coroa os melhores clubes da temporada.
Entre os clubes indicados, o que mais chama atenção é o Botafogo. A presença do Glorioso se dá por conta de uma temporada excepcional em 2024, marcada por conquistas expressivas e um futebol encantador sob o comando técnico de Artur Jorge. O clube carioca foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.
A temporada que levou o Botafogo até a indicação da Bola de Ouro foi marcada pelo protagonismo de Luiz Henrique, nomeado Rei da América, Savarino, Almada e Igor Jesus. Apenas o venezuelano permanece no elenco de 2025.
A Bola de Ouro avalia o rendimento no período da temporada europeia - do segundo semestre de um ano ao primeiro semestre do ano seguinte -, uma das mudanças postas em prática desde março de 2022. A premiação conta com a votação de jornalistas dos 100 países melhores posicionados no ranking da Fifa.
Uma novidade na edição da Bola de Ouro 2025 é a presença do futebol feminino na premiação. Historicamente, a premiação entrega os troféus Kopa, Yashin e Gerd Müller para o melhor jovem, melhor goleiro e maior artilheiro, respectivamente, da temporada masculina. Agora, as atuações femininas também serão consideradas, assim como já acontecia com o melhor jogador, time e treinador.
Bola de Ouro 2025: todos os indicados a clube do ano (futebol masculino e feminino)
♂️ Masculino
- Botafogo
- Barcelona
- Chelsea
- Liverpool
- Paris Saint-Germain
♀️ Feminino
- Barcelona
- Lyon
- Chelsea
- Arsenal
- Orlando Pride
