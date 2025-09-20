Brasileiros se destacam no futebol japonês em briga contra a degola
Equipe japonesa vence a primeira após 15 partidas
O zagueiro brasileiro Pereira foi um dos principais nomes na vitória do Oita Trinita por 1 a 0 sobre o Renofa Yamaguchi, neste sábado (20). O resultado encerrou uma sequência de 15 partidas sem triunfos da equipe na J-League 2, que é a segunda divisão do futebol japonês, e representou um alívio para o clube na luta contra o rebaixamento, restando apenas oito rodadas para o fim da competição.
O gol da partida foi marcado logo no início, aos 11 minutos, em cobrança de pênalti convertida por outro brasileiro: o atacante Gleyson. A vantagem precoce permitiu que o Oita Trinita administrasse o jogo com maior tranquilidade e a defesa, liderada por Pereira, conseguiu garantir o resultado sem sofrer riscos.
Entre os 20 participantes da segunda divisão nacional, o Oita Trinita aparece com a oitava defesa menos vazada. Formado nas categorias de base do Figueirense, o jogador tem sido peça constante ao longo da temporada ficando fora de apenas duas das 30 partidas disputadas até agora.
Após a vitória, Pereira destacou a importância do resultado e a sensação de alívio pelo fim da longa série sem vencer.
- Uma vitória importante demais pra gente. Quebramos uma sequência incômoda e negativa. E nós, zagueiros, sempre queremos sair de campo sem sofrer gol. Deu tudo certo e até já merecíamos resultados melhores antes. Vamos mais confiantes para essa reta final do campeonato - afirmou.
Fundado em 1994, o Oita Trinita tem pouco mais de três décadas de história e alcançou a primeira participação na elite do futebol japonês em 2002. O maior feito do clube até hoje foi a conquista da Copa da Liga Japonesa, em 2008. Agora, a equipe volta suas atenções para o próximo compromisso, diante do Ehime FC, lanterna da competição, no sábado (27), em casa, com a expectativa de embalar na reta decisiva do torneio.
