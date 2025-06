Com gol brasileiro, Qingdao West Coast avança para as quartas da Copa da China

Em meio à disputa da Copa do Mundo de Clubes, que acontece nos Estados Unidos, outro brasileiro brilha no continente asiático. Neste domingo (22), o brasileiro Davidson marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 do Qingdao West Coast sobre o Dalian City, que garantiu a classificação da equipe às quartas de final da Copa da China.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em um jogo equilibrado, os gols saíram apenas durante a segunda etapa. Aos 20 minutos, Yakubu abriu o placar. No último lance da partida, Davidson recebeu a bola antes do meio-campo e puxou um contra-ataque fulminante, que acabou com o gol do atacante. Essa foi a segunda vez que ele balançou as redes nesta temporada.

continua após a publicidade

- Muito feliz por marcar esse gol e ajudar a nossa equipe a se classificar para a próxima fase da Copa. Esse foi um gol importante para mim. É sempre bom estar marcando. Essa era uma partida importante, eliminatória, e a gente sabia que precisava entrar concentrados para conquistar o resultado. Temos os nossos objetivos nessa temporada e o título da Copa é um desejo nosso. Teremos um grande desafio na próxima fase e precisamos estar preparados. Agora é descansar e já pensar no próximo compromisso - afirmou.

Davidsom em ação pelo Qingdao West Coast (Foto: Divulgação/Qingdao West Coast)

O adversário do Qingdao nas quartas de final da Copa da China será o Beijing Guoan, mas as duas equipes vão se enfrentar apenas em julho. Antes disso, a equipe terá três rodadas da Superliga Chinesa, começando na próxima quarta-feira (25), contra o Changchun Yatai.

continua após a publicidade

Carreira no exterior

Davidson, de 34 anos, passou pela base de Santos e Fluminense, mas foi fazer sua estreia como profissional durante sua passagem pelo Central-PE após isso, rondou por equipes do nordeste até se transferir para o Covilhã, de Portugal.

No futebol português, ainda passou pelo Chaves e pelo Vitória de Guimarães, onde teve destaque e foi para o futebol turco defender o Analyaspor. Depois disso, foi para o futebol chinês para inicialmente defender o Wuhan Three Towns, clube que defendeu por uma temporada antes de voltar para a Turquia para atuar no Istambul Başakşehir. Após deixar o clube da capital turca, Davidson acertou sua volta ao China para jogar no Qingdao West Coast.