Escalações de Manchester City x Al Ain; Haaland joga hoje?

As escalações de Manchester City e Al Ain já estão disponíveis para a segunda rodada do Mundial de Clubes. As equipes entram em campo neste domingo (22), às 22h (de Brasília), em jogo válido pelo do grupo G da competição. O técnico Pep Guardiola optou por dar rotatividade ao time pensando na sequência da competição.

O Manchester City chega para a partida após vitória tranquila contra o Wydad Casablanca com vários reservas em campo. Após o jogo, Guardiola afimrou que daria ainda mais rotatividade ao elenco para o jogo deste domingo - dito e feito. Haaland volta ao time titular após descansar na estreia. Ao ser perguntado sobre Rodri, que vivia a expectativa de retornar aos 11 iniciais depois de longo tempo fora por lesão, o treinador afirmou que o espanhol ainda tem condições de atuar por 90 minutos.

— Ele está melhorando. Não podemos esquecer que já se passaram quase nove meses desde o dia triste do que aconteceu. É uma lesão que leva de 10 a 12 meses (de recuperação). É uma lesão longa. Ele está melhorando e, se puder jogar de 20 a 30 minutos, já será bom. Eu sei que ele quer estar em campo, mas precisamos protegê-lo.

Já o Al Ain entra em campo precisando da vitória para permanecer vivo na competição após a derrota acachapante para a Juventus na primeira rodada. Para não ser eliminada, o time precisa não perder, no mínimo, para o poderoso City de Guardiola.

🔵Escalação do Manchester City

Haaland está escalado para Manchester City x Al Ain (Foto: Terence Lewis/Icon Sportswire via AP Images)

⚽ GOL: Ortega

⚽ LD: Akanji

⚽ ZAG: Khusanov

⚽ ZAG: Gvardiol

⚽ LE: Ait-Nouri

⚽ MC: Nico

⚽ MC: Gundogan

⚽ MEI: Bernardo Silva

⚽ MEI: Matheus Nunes

⚽ MEI: Echeverri

⚽ ATA: Haaland

🟣Escalação do Al Ain

Escalado, o Al Ain precisa vencer do Manchester City para seguir vivo no mundial (Foto: Kevin C. Cox / Getty Images via AFP)

⚽ GOL: Khalid Eissa

⚽ DEF: Ramy Rabia

⚽ DEF: A. Niang

⚽ DEF: Adis Jasic

⚽ DEF: Park

⚽ DEF: Zabala

⚽ MC: Yehya Nader

⚽ MC: Traoré

⚽ MC: Rahimi

⚽ ATA: Chadli

⚽ ATA: Abbas

Manchester City e Al Ain se enfrentam em duelo válido pelo grupo G do Mundial de Clubes. A partida acontece neste domingo (22), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), às 22h (de Brasília), com transmissão ao vivo do SporTV e da CazéTV. ➡️Jogo com transmissão no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes.

