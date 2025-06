Manchester City enfrenta Al Ain em um confronto de irmãos; entenda

O Manchester City vai enfrentar o Al Ain, no primeiro duelo entre as equipes, mas, além disso, o jogo será um confronto familiar. Ele envolve Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, presidente dos Emirados Árabes, e Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, príncipe do país, irmãos.

Os dois são filhos do Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, que teve eles e outros 28 filhos em seis casamentos diferentes durante sua vida. Os irmãos são frutos do casamento de seu pai com Bani Fatima, terceira esposa.

Mansour comprou os Citizens no ano de 2008 e fez a equipe se tornar uma potência dentro do futebol europeu. Além disso, ele veio a formar o consórcio de clubes que é conhecido como City Football Group. Fora isso, ele também é príncipe do país e foi nomeado como ministro da corte presidencial em 2022.

Por outro lado, Mohamed, que também é conhecido como MBZ, é o presidente do Al Ain desde 1979 ao lado de outro irmão, Sheikh Hazza bin Zayed. A equipe é uma das forças do futebol do país, tendo vencido 14 campeonatos nacionais e duas Champions League da Ásia neste período.

Vale lembrar que foi segunda conquista continental foi responsável por classificar a equipe para a Copa do Mundo de Clubes. O time emiradense a garantiu após derrotar o Yokohama Marinos por 6 a 3, no agregado da final.

Tanto o Manchester City como o Al Ain são patrocinados por Etihad e Fly Emirates, empresas de aviação do governo emiradense. A equipe presidida por Mohamed recentemente fechou o contrato para que a empresa fosse sua patrocinadora durante o Mundial.

Sheikh Mansour é dono do Manchester City desde 2008 (Foto: AFP)

Influência da família no futebol emiradense

A maioria dos clubes da primeira divisão emiradense são patrocinados ou presididos por descentes da família real. Isso envolve casamentos e alianças políticas na classe que domina a política da nação do golfo.

Caso de Al Jazira, que é presidido pelo próprio Sheikh Mansour, torcedor da equipe. Vale lembrar que o clube foi apoiado pelo Football Leaks em 2018 por ter pago os salários do técnico Roberto Mancini para fazer com que a equipe não fosse punida por Fair Play Financeiro.

No entanto, nem todos os clubes são presididos pela família real. O Shabbab Al Ai, de Mateusão ex-Flamengo, e o Al-Wahda, ex-time do volante Allan do Botafogo, duas forças do futebol emiradense nos últimos anos não são presididos por membros da família real.

Na noite deste domingo, o Manchester City vai enfrentar o Al Ain, em partida válida pela terceira rodada da Copa do Mundo de Clubes, às 22h (horário de Brasília). Em caso de vitória do City, a equipe emiradense será eliminada da competição.