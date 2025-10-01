menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Lances de Lamine Yamal em Barcelona x PSG repercutem: ‘Novo Messi’

Espanhol foi comparado com ex-Bola de Ouro

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/10/2025
17:08
Atualizado há 2 minutos
Lamine Yamal disputa bola com Vitinha e Bradley Barcola em Barcelona x PSG (Foto: Josep Lago / AFP)
imagem cameraLamine Yamal disputa bola com Vitinha e Bradley Barcola em Barcelona x PSG (Foto: Josep Lago / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O atacante Lamine Yamal foi destaque do primeiro tempo do confronto entre Barcelona e Paris Saint Germain. As duas equipes se enfrentam, nesta quarta-feira (1), no Estádio Olímpico Lluís Companys, pela segunda rodada da Champions League.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante os primeiros 45 minutos da partida, o jovem espanhol protagonizou jogadas de destaque em campo. Yamal foi a peça principal do ataque do time de Hansi Flick, que dominou as ações de campo na primeira fase.

O novo camisa 10 do Barcelona, protagonizou dribles desnorteantes nos adversários, passes mágicos e arrancadas brilhantes. As ações foram comparadas com o astro argentino Lionel Messi, ex-melhor do mundo e atual jogador do Inter Miami, dos Estados Unidos. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

Tradução: Sem mais esse papo de "Mendes para o Lamine Yamal".

Tradução: "Lamine Yamal pode ser o mais próximo que chegaremos de Lionel Messi".

Como foi a partida entre Barcelona e PSG?

No primeiro tempo, o PSG assustou o Barcelona pela primeira vez em uma cabeçada de Zabarnyi por cima do gol após cobrança de escanteio. Os culés responderam com uma linda bola de trivela de Yamal para Ferran Torres, que driblou Chevalier e finalizou, mas Zabarnyi cortou a bola de carrinho antes de balançar as redes. Mas aos 20 minutos, Rashford foi acionado pela esquerda e tocou para Ferran Torres finalizar de primeira e abrir o placar.

Após o susto, o PSG passou a pressionar o Barcelona, e Hakimi quase empatou o duelo em uma linda cobrança de falta que foi defendida por Szczesny. Aos 38 minutos, Nuno Mendes arrancou da defesa para o ataque, encontrou Mayulu, que dominou e deslocou o goleiro do Barcelona para deixar tudo igual. No fim, Barcola foi acionado dentro da área, ficou cara a cara com Szczesny, mas finalizou por cima da meta e desperdiçou uma grande chance de virar a partida.

continua após a publicidade

No segundo tempo, o PSG voltou dos vestiários controlando as ações do jogo e quase viraram o duelo em jogada de Barcola pela direita, que terminou em finalização forte para boa defesa de Szczesny. O Barcelona respondeu com uma chegada pela direita em que Olmo aproveitou um corte errado de Zabarnyi e bateu com força, mas Hakimi entrou na frente da bola e impediu o gol catalão. Os visitantes quase marcaram o segundo gol em boa jogada de Kang-in pela direita, que cortou a marcação para o meio e soltou uma bomba na trave. Nos acréscimos, Hakimi recebeu uma bola pela direita, cruzou rasteiro para Gonçalo Ramos, que chegou finalizando de primeira de esquerda para balançar as redes e decretar a vitória dos franceses.

Dani Olmo e Nuno Mendes disputam bola em Barcelona x PSG, na Champions League
Dani Olmo e Nuno Mendes disputam bola em Barcelona x PSG, na Champions League (Foto: Josep Lago/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias