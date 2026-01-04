menu hamburguer
Futebol Internacional

Com Estêvão e Haaland, City e Chelsea divulgam escalações pela Premier League

Equipes se enfrentam neste domingo (4), às 14h30 (de Brasília), pela 20ª rodada da Premier League

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 04/01/2026
13:26
Manchester City e Chelsea em jogo pela Premier League 2024/25 (Foto: Adrian DENNIS / AFP)
imagem cameraManchester City e Chelsea em jogo pela Premier League (Foto: Adrian DENNIS / AFP)
Manchester City e Chelsea divulgaram as escalações para o duelo deste domingo (4), às 14h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester (ING), pela 20ª rodada da Premier League. Para o duelo, o técnico Pep Guardiola optou por iniciar com o time titular, enquanto os Blues tiveram mudanças: Reece James foi para a vaga de Caicedo, que cumpre suspensão, e Jorgensen no lugar de Robert Sánchez.



➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Escalação do Manchester City

Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol e O'Reilly; Rodri, Bernardo Silva e Foden; Reijnders, Cherki e Haaland.
Reservas: Trafford, Nathan Aké, Jeremy Doku, Khusanov, McAidoo, Mukasa, Lewis, Mfuni e Heskey.

Escalação do Chelsea

Jorgensen; Acheampong, Chalobah Badiashile e Malo Gusto; Enzo Fernández e Reece James; Estêvão, Cole Palmer e Pedro Neto; João Pedro.
Reservas: Slonina, Merrick, Tosin, Hato, Andrey Santos, Garnacho, Gittens, Liam Delap e Marc Guiu.

Como chegam as equipes?

O Manchester City entra em campo buscando se recuperar do empate sem gols contra o Sunderland na última rodada, que permitiu ao líder Arsenal abrir vantagem. A equipe de Pep Guardiola ocupa a vice-liderança com 41 pontos e aposta na força do Etihad Stadium e no faro de gol de Haaland para voltar a vencer. O time tem desfalques importantes, como John Stones e Kovacic, além de jogadores na Copa Africana de Nações.

O Chelsea, por sua vez, vive um momento de turbulência. Na 5ª colocação com 30 pontos, os Blues não vencem há três jogos e acabam de passar por uma mudança no comando técnico com a saída de Enzo Maresca. Sob comando interino, o time londrino tenta surpreender o rival fora de casa e conta com os jovens talentos, como Estêvão e Cole Palmer, para buscar a reabilitação.

FBL-ENG-PR-MAN CITY-CHELSEA
Haaland comemora gol pelo Manchester City contra o Chelsea pela Premier League (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Tudo sobre o jogo entre Manchester City x Chelsea (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Manchester City 🆚 Chelsea
20ª rodada – Premier League
📆 Data e horário: domingo, 4 de janeiro de 2026, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)
🕴️Arbitragem: Michael Oliver
🚩 Assistentes: Stuart Burt, Nick Greenhalgh e Simon Hooper (quatro árbitro)
📺 VAR: Darren England (VAR) e Dan Robathan (AVAR)

