Com Estêvão e Haaland, City e Chelsea divulgam escalações pela Premier League
Equipes se enfrentam neste domingo (4), às 14h30 (de Brasília), pela 20ª rodada da Premier League
Manchester City e Chelsea divulgaram as escalações para o duelo deste domingo (4), às 14h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester (ING), pela 20ª rodada da Premier League. Para o duelo, o técnico Pep Guardiola optou por iniciar com o time titular, enquanto os Blues tiveram mudanças: Reece James foi para a vaga de Caicedo, que cumpre suspensão, e Jorgensen no lugar de Robert Sánchez.
Escalação do Manchester City
Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol e O'Reilly; Rodri, Bernardo Silva e Foden; Reijnders, Cherki e Haaland.
Reservas: Trafford, Nathan Aké, Jeremy Doku, Khusanov, McAidoo, Mukasa, Lewis, Mfuni e Heskey.
Escalação do Chelsea
Jorgensen; Acheampong, Chalobah Badiashile e Malo Gusto; Enzo Fernández e Reece James; Estêvão, Cole Palmer e Pedro Neto; João Pedro.
Reservas: Slonina, Merrick, Tosin, Hato, Andrey Santos, Garnacho, Gittens, Liam Delap e Marc Guiu.
Como chegam as equipes?
O Manchester City entra em campo buscando se recuperar do empate sem gols contra o Sunderland na última rodada, que permitiu ao líder Arsenal abrir vantagem. A equipe de Pep Guardiola ocupa a vice-liderança com 41 pontos e aposta na força do Etihad Stadium e no faro de gol de Haaland para voltar a vencer. O time tem desfalques importantes, como John Stones e Kovacic, além de jogadores na Copa Africana de Nações.
O Chelsea, por sua vez, vive um momento de turbulência. Na 5ª colocação com 30 pontos, os Blues não vencem há três jogos e acabam de passar por uma mudança no comando técnico com a saída de Enzo Maresca. Sob comando interino, o time londrino tenta surpreender o rival fora de casa e conta com os jovens talentos, como Estêvão e Cole Palmer, para buscar a reabilitação.
Tudo sobre o jogo entre Manchester City x Chelsea (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Manchester City 🆚 Chelsea
20ª rodada – Premier League
📆 Data e horário: domingo, 4 de janeiro de 2026, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)
🕴️Arbitragem: Michael Oliver
🚩 Assistentes: Stuart Burt, Nick Greenhalgh e Simon Hooper (quatro árbitro)
📺 VAR: Darren England (VAR) e Dan Robathan (AVAR)
