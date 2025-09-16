Na Champions League de 2009, o Real Madrid e Olympique de Marseille protagonizaram duelos marcantes que entraram para a história do clube espanhol. Cristiano Ronaldo, recém-contratado como grande estrela merengue, brilhou com gols decisivos, mas também sofreu uma das lesões mais longas da sua carreira. Veja como foram os últimos jogos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em 2009 foi quando as equipes tiveram caminhos cruzados na Champions League. No primeiro encontro da fase de grupos, o Real Madrid venceu o Marseille por 3 a 0. Cristiano abriu o placar logo no início e, minutos depois, sofreu o pênalti convertido por Kaká após entrada violenta de Diawara, que acabou expulso. Mesmo machucado, o português permaneceu em campo e ainda fez o terceiro gol, mas saiu mancando pouco depois.

continua após a publicidade

A consequência foi pesada: Cristiano Ronaldo perdeu jogos importantes do Campeonato Espanhol, o playoff da seleção portuguesa para a Copa do Mundo de 2010 e duelos da fase de grupos contra o Milan. A entrada de Diawara virou tema central na imprensa europeia, reforçando a imagem de um Real Madrid em reconstrução, com contratações estelares mas ainda sem solidez em campo.

Cristiano Ronaldo e Kaká em ação pelo Real Madrid em 2009. (Foto: AFP)

Meses após o episódio, Souleymane Diawara voltou a falar sobre o lance em entrevistas à "RMC" e à imprensa francesa. O zagueiro defendeu sua postura em campo, dizendo não se arrepender do desarme. Ele também revelou bastidores do confronto. Segundo Diawara, Cristiano fazia dribles e jogadas técnicas para “humilhar” os adversários.

continua após a publicidade

– Sinto pena do Cristiano, mas faria o mesmo desarme novamente. O jogo é assim. Olhei para ele e disse: ‘Não brinque comigo, eu não sou seu filho.’ Ele riu, mas eu decidi que não ia deixar passar e o avisei – afirmou em novembro de 2010.

Cristiano Ronaldo teve sua vingança na Champions League

No jogo de volta, no Stade Vélodrome, Cristiano Ronaldo devolveu em campo. Recuperado da lesão, marcou logo aos quatro minutos um dos gols de falta mais impressionantes de sua carreira – um disparo de longa distância que entrou no ângulo do goleiro Mandanda. Depois, em outro lance dividido com Diawara, venceu a disputa e fez o segundo gol, garantindo nova vitória merengue.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.