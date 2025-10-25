Com emoção, Brentford vence Liverpool pela Premier League
Igor Thiago marca de pênalti e chega a cinco gols na competição
O Brentford derrotou o Liverpool por 3 a 2, neste sábado (25), em partida válida pela nona rodada da Premier League. Em duelo realizado no Gtech Community Stadium, em Londres (ING), as Abelhas surpreenderam os Reds e venceram o duelo. Com direito a gol do brasileiro Igor Thiago, os atuais campeões ingleses emendaram a quarta derrota seguida na competição.
Com o resultado, o Brentford ocupa a décima colocação, com 13 pontos conquistados. Já o Liverpool, em queda constante na tabela, é o sexto colocado, com 15 pontos.
Como foi Brentford x Liverpool?
Logo no primeiro ataque do Brentford, em cobrança de lateral longo, a zaga do Liverpool bateu cabeça e sobrou para Dango Ouattara, que finalizou de voleio e abriu o placar ao time da casa. Atrás no placar, os Reds começaram a buscar o empate e quase conseguiram com Florian Wirtz, que finalizou rasteiro de primeira, mas a bola passou perto da trave.
Antes do intervalo, em contra-ataque rápido, Kevin Schade foi lançado por Mikkel Damsgaard e disparou em velocidade. Cara a cara com o Giorgi Mamardashvili, o atacante alemão não tremeu e ampliou a vantagem dos mandantes. Porém, no último lance dos acréscimos, em cruzamento rasteiro de Conor Bradley, Milos Kerkez apareceu na segunda trave e completou ao gol para diminuir o placar.
No retorno ao intervalo, o Brentford chegou ao terceiro gol em cobrança de pênalti, após Virgil Van Dijk derrubar Dango Ouattara na área. Na batida, Igor Thiago deslocou Mamardashvili e marcou o terceiro gol das Abelhas no duelo.
Ao fim do jogo, o Liverpool se atirou ao ataque em busca de um empate heroico, com mudanças ofensivas e até conseguiu furar o bloqueio do Brentford, em erro na saída de bola, que Mohamed Salah aproveitou para diminuir o placar. Porém, os Reds não conseguiram marcar o terceiro e foram derrotados por 3 a 2.
O que vem por aí?
O Brentford retorna aos gramados na terça-feira (28), às 16h45 (de Brasília), contra o Grimsby Town, pela quarta rodada da Copa da Liga Inglesa, no Blundell Park, em Cleethorpes (ING). Pela mesma competição, o Liverpool recebe o Crystal Palace, na quarta-feira (29), às 16h45, em Anfield, em Liverpool (ING).
