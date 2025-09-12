Com dois gols de falta, Leverkusen bate Frankfurt pela Bundesliga
O Bayer Leverkusen derrotou o Frankfurt por 3 a 1, pela terceira rodada da Bundesliga, na BayArena, em Leverkusen (ALE), nesta sexta-feira (12). Na primeira partida após a demissão relâmpago de Erik ten Hag, os Leões, agora comandados por Kasper Hjulmand, seguraram a pressão dos visitantes nos minutos depois da expulsão de Andrich e dois gols de falta de Grimaldo.
Com o resultado, o Bayer Leverkusen conquistou a primeira vitória na competição e subiu para a sétima colocação, com quatro pontos. Já o Frankfurt desperdiçou a chance de assumir a liderança provisória na tabela e segue na segunda posição, com seis pontos.
Como foi Leverkusen x Frankfurt?
O Leverkusen começou superior e rapidamente criou as primeiras oportunidades. Aos 10 minutos, em cobrança de falta, Grimaldo abriu o placar para a equipe da casa. O lateral português contou com um pouco de sorte, já que a bola acertou a trave e voltou nas costas do goleiro Zetterer, que tentava fazer a defesa.
Na sequência, o Frankfurt se abalou e seguiu sofrendo pressão do Bayer. Perto do minuto final, Koch derrubou Tella dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Patrik Schick converteu e ampliou a vantagem aos Leões.
O Frankfurt reagiu após o intervalo. Nos primeiros minutos, o árbitro interrompeu a partida devido à fumaça de sinalizadores. Ainda com a visibilidade ruim, os visitantes conseguiram chegar ao gol, com Uzun, que aproveitou confusão na área e chute com desvio para superar Flekken.
Com o gol, Leverkusen despertou e quase marcou o terceiro com Tella, mas a defesa tirou em cima da linha. Porém, no lance seguinte, Andrich adiantou demais a bola e cometeu falta em Doan, sofrendo o segundo cartão amarelo e sendo expulso da partida.
Com a vantagem numérica, o Frankfurt tomou o controle da partida e quase chegou ao empate, com direito à bola no travessão, mas não conseguiram o empate O time da casa ainda teve outro expulso, o meia Palacios, porém, mesmo com nove em campo, o Leverkusen chegou ao terceiro gol. Já nos acréscimos, em nova cobrança de falta de Grimaldo, que sacramentou a vitória do Bayer.
O que vem por aí?
O Bayer Leverkusen retorna aos gramados na quinta-feira (18), para encarar o Copenhague, no Parken, pela Champions League. Pela mesma competição e no mesmo dia, o Frankfurt recebe o Galatasaray, no Deutsche Bank Park.
