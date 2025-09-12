Chelsea e Liverpool travam batalha por prodígio sul-americano

O jovem Deinner Ordóñez atraiu a atenção de Chelsea e Liverpool. Os Blues se juntam aos Reds na corrida pelo zagueiro equatoriano avaliado em 14 milhões de euros (R$ 88 milhões). Atualmente, o jogador pertence ao Independiente del Valle.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com apenas 15 anos, Deinner Ordóñez é o centro da disputa entre os dois times da Premier League. O zagueiro foi o destaque do Equador no Campeonato Sul-Americano Sub-20, disputado na Venezuela. Ordóñez tornou-se o jogador mais jovem a participar do torneio em mais de uma década.

continua após a publicidade

Segundo o jornal inglês "Daily Mail", o Chelsea mantém negociações para contratar o prodígio equatoriano. O Independiente del Valle estabeleceu o valor de 14 milhões de euros pelo atleta. As partes buscam estabelecer um acordo similar ao fechado com Kendry Páez, que chegou aos Blues em 2023.

Páez firmou acordo com o clube de Londres aos 16 anos, mas só pôde se transferir na janela desta temporada, após completar maioridade. Sem espaço no time principal de Enzo Maresca, o meia foi emprestado ao Strasbourg para a temporada 2025-26.

continua após a publicidade

Enzo Maresca em entrevista coletiva antes do jogo contra o Flamengo (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

O zagueiro é considerado a próxima revelação do futebol equatoriano. O defensor tem formação na base do Independiente del Valle, que formou outros jogadores como Moisés Caicedo e Piero Hincapié,

Deinner Ordóñez é destro e atua como zagueiro pela esquerda. Com 1,80 m de altura, o atleta chamou atenção de Chelsea e Liverpool por sua capacidade de construção de jogo a partir da defesa.

Próximos jogos de Chelsea e Liverpool

Chelsea e Liverpool ocupam as duas primeiras posições da tabela da Premier League. O campeonato retorna neste fim de semana após pausa para Data Fifa. No sábado, o vice-líder Chelsea enfrenta o Brentford, fora de casa, às 16h (de Brasília). Já o Liverpool, líder do campeonato, visita o Burnley, no domingo, às 10h (de Brasília)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.