México e MLS travam disputa para atrair craques da Europa

Ligas ganham notoriedade e duelaram durante a janela de transferências

Rodrigo De Paul divide bola com jogador do Necaxa em partida do Inter Miami (Foto: Leonardo Fernandez/Getty Images/AFP)
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/09/2025
17:03
A Liga MX contratou jogadores como Martial e Saint-Maximin para competir com a MLS.
A MLS trouxe estrelas como Thomas Müller e Heung-Min Son nesta janela.
Ambas as ligas adotam estratégias diferentes para atrair jogadores.
A Major League Soccer tem uma grande concorrente nas Américas para atrair craques da Europa. A Liga MX, do México, contratou jogadores como Anthony Martial e Allan Saint-Maximin nesta janela de transferências e fez frente a liga dos Estados Unidos novamente.

A MLS fechou recentemente seu mercado de transferências com algumas contratações de grande impacto, incluindo Thomas Müller, Heung-Min Son e Rodrigo De Paul. Três movimentações que reafirmam a capacidade da liga estadunidense em atrair grandes jogadores, principalmente pela influência de Lionel Messi.

No entanto, a Liga MX não ficou para trás e nos últimos mercados optou por competir com a MLS em termos de nomes. Destacam-se atletas como James Rodríguez, Sergio Ramos, Aaron Ramsey, Keylor Navas, Ángel Correa, Allan Saint-Maximin e Anthony Martial. Martial, inclusive, juntou-se ao Monterrey, clube que tem em seu elenco jogadores de bom histórico de seleções, como Sergio Canales, Oliver Torres e Lucas Ocampos, além, é claro, de Ramos.

Sergio Ramos é um dos grandes nomes da Liga MX (Foto: Kevin Langley/Cal Sport Media/Sipa USA)

Enquanto a MLS é uma liga em que os clubes são capazes a desembolsar cifras como os 15 milhões de euros (R$ 94,28 milhões na cotação atual) pagos pelo Inter Miami ao Atlético de Madrid por Rodrigo De Paul, a liga mexicana se notabiliza por oferecer grandes salários aos seus alvos. Estratégias diferentes e que sustentam a rivalidade recente.

Valores das Ligas sustentam disputa

O embate entre as duas ligas não se restringe na busca pelos grandes nomes ou por competições internacionais que os clubes se encontram, e chega até ao valor da cada campeonato nacional. De acordo com o site "Transfermarkt", a MLS está avaliada em 1,6 bilhão de dólares (R$ 8,5 bilhões na cotação atual), enquanto a Liga MX 1,02 bilhão de dólares (R$ 5,46 bilhões). Uma das questões que pesam para a diferença em favor dos estadunidenses está na política em apostar na contratação de jovens sul-americanos.

