Destaque da equipe do Hoffenheim, o zagueiro brasileiro Arthur Chaves falou sobre sua adaptação na Bundesliga e na Alemanha. O jogador já soma 110 partidas desde que estreou como atleta profissional, sendo 79 desses jogos em solo europeu.

continua após a publicidade

➡️Mercado da bola: Al-Nassr contrata parceiro para Cristiano Ronaldo por R$ 470 milhões

- Estou muito satisfeito com a evolução da minha carreira, já realizei diversos sonhos de criança e continuo realizando, como por exemplo jogar na Bundesliga e na Europa league. Eu costumo pensar jogo após jogo, não penso muito a longo prazo pois só vou poder ter sucesso a longo prazo se tiver um bom desempenho nos próximos jogos. Então esse é meu jeito de pensar desde mais novo. A Bundesliga é uma competição muito intensa, os jogos são muito brigados e existem jogadores de muita qualidade e com bastante velocidade. Acredito que me adaptei relativamente rápido e quero continuar evoluindo para ajudar o time dentro do possível - comentou o jovem sobre o futebol alemão.

Cria da base do Avaí, onde ficou por mais de dez anos, Arthur estreou pela equipe principal do time catarinense em 2021, quando fez apenas quatro partidas: uma na Série B, duas na Copa SC e outra no Campeonato Catarinense. Já no outro ano teve mais destaque. Em 2022, assumiu a titularidade já no Catarinense e participou de mais 18 jogos, somando Copa do Brasil e a Série A do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Suas boas atuações renderam uma venda para o Acadêmico de Viseu, clube que disputa a Segunda Liga de Portugal. Por lá, o atleta passou duas temporadas completas realizando 56 jogos, além de outros quatro na temporada atual, antes de se transferir para o futebol alemão.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Vale ressaltar também a experiência do zagueiro na Seleção Brasileira de base. Ao todo, foram 11 jogos em 2024, sendo cinco pelos Jogos Pan-Americanos no Chile e outros seis pelo Torneio Pré-Olímpico.

Em 2024, Arthur Chaves se transferiu ao time B do Hoffenheim, onde disputou apenas dois jogos. No mesmo ano, subiu para a equipe principal e está lá até o momento. O jogador de 24 anos, inclusive, é uma das peças do técnico Christian Ilzer e tem estampado a titularidade na Bundesliga.