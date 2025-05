Robert Lewandowski alcançou e conduziu o Barcelona a duas marcas históricas. Na última rodada de La Liga, em visita ao Athletic Bilbao, o polonês balançou as redes logo aos 14 minutos de jogo, e marcou seu centésimo gol com a camisa azul e grená.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O tento, em linda cavadinha sobre o goleiro Unai Simón, também levou o time comandado por Hansi Flick a alcançar a marca de três dígitos de bolas na rede na competição. O ataque blaugrana é disparado o melhor da competição, seguido de longe pelo rival Real Madrid, com 78.

continua após a publicidade

Lewa chegou ao Barça em julho de 2022, custando 45 milhões de euros (quase R$ 250 milhões na cotação da época), pagos junto ao Bayern de Munique. Desde então, se tornou um pilar da equipe, seja sob o comando de Flick ou de Xavi Hernández, antecessor do alemão.

🔢 Números de Robert Lewandowski pelo Barcelona

⚽ 147 jogos

🥅 100 gols

📤 20 assistências

🏆 Títulos: Supercopa da Espanha de 2023 e 2025; La Liga de 2022/23 e 2024/25; Copa do Rei de 2024/25

continua após a publicidade

Esta é a primeira vez que os catalães alcançam 100 gols em uma temporada de La Liga desde 2016/17, quando o ataque era formado por Messi, Suárez e Neymar. Nenhum outro time das cinco grandes ligas, na jornada atual, chegou a encontrar o caminho da baliza tantas vezes.

As marcas não mudarão o destino do Barcelona de Lewandowski na temporada. O time já garantiu o título nacional, com três rodadas de antecedência, após superar o Espanyol em clássico local, e entrou em campo no San Mamés de maneira puramente protocolar.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.