Real Madrid x Juventus: valor de mercado ilustra fase dos times

Um confronto que já foi final da Champions League por duas vezes vai se repetir nesta quarta-feira, pela fase de liga da atual temporada da competição. Os gigantes Real Madrid e Juventus se enfrentam pela terceira rodada, mas com uma diferença marcante nos atuais valores de mercado dos respectivos elencos.

De acordo com o site especializado Transfermarkt, o elenco do Real Madrid vale € 1,4 bilhão, atualmente. Enquanto isso, o da Juventus está avaliado em € 602,7 milhões. É menos da metade. Reflexo do poderio perdido pelos italianos, que nem na liga doméstica mostram força.

Ainda é início de temporada, sim, mas a Velha Senhora está apenas na sétima posição na tabela de classificação, atrás de times como o Bologna e o recém-promovido à elite Como. Time, inclusive, que venceu a Juventus no último domingo. Por sua vez, o gigante espanhol vai no caminho inverso.

Enquanto a Juve empatou seus dois jogos até aqui nesta edição da Champions League, o Real Madrid está com 100% de aproveitamento. No Campeonato Espanhol, é o líder com 24 pontos. Oito vitórias e uma derrotas. Para os rivais desta quarta, muita coisa parece reflexo.

Valor de mercado

O jogador mais valioso da equipe italiana é o atacante Kenan Yildiz. O valor dele é € 75 milhões. Para se ter dimensão da diferença, ele seria apenas o sexto jogador mais valioso, caso estivesse do outro lado. Isso empatado com outros dois do Real Madrid.

O mais valioso do elenco espanhol é Mbappé (€ 180 milhões). Na sequência, Bellingham, Vini Jr., Valverde e Rodrygo. E só então Alexander-Arnold e Tchouaméni, que valem os mesmos € 75 milhões.