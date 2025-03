O Al-Nassr venceu o Al-Kholood por 3 a 1, no Al -Awwal Park, em Riad (SAU), pela 25ª rodada da Saudi Pro League. Com o resultado, a equipe de Cristiano Ronaldo chega aos 51 pontos, e permanece na terceira colocação da competição nacional.

Como foi a partida?

A equipe comandada por Cristiano Ronaldo começou a partida com tudo. Logo aos 4 minutos, o português abriu o placar. O segundo saiu aos 26, com Mané, e o terceiro com Durán, aos 41. Apesar do placar elástico, a primeira etapa não foi tão fácil, como sugere o placar. O Al-Nassr conseguiu a boa vantagem, devido à eficiência de seus jogadores de frente.

Por outro lado, o segundo tempo teve contornos diferentes da primeira etapa. Aos 56 minutos, o zagueiro Boushal recebeu o segundo cartão amarelo e deixou o Al-Nassr com uma a menos durante boa parte do tempo final. Com isso, os visitantes se encheram de coragem e foram para cima dos mandantes. A pressão valeu a pena, pois Lajami atentou contra a sua própria meta e diminuiu a diferença no placar, aos 72 minutos. O jogo ficou em aberto até o fim. No entanto, o Al-Nassr conseguiu conter o ímpeto do Al-Kholood e garantiu os três pontos.

Um detalhe importante foi a reação de Cristiano Ronaldo, que não gostou de ser substituído pelo técnico Pioli, aos 61 minutos.

✅ FICHA TÉCNICA

AL-NASSR 3 X 1 AL-KHOLOOD

25ª RODADA - SAUDI PRO LEAGUE

📆 Data e horário: sexta-feira, 14 de março de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Al Awal Park at King Saud University, em Riade (SAU);

⚽ Gols: Cristiano Ronaldo (4'/1T), Mané (26'/1T) e Durán (41'/1T); Lajami (72'/2T)

🟨 Cartões amarelos: Boushal, Alawjami e Al-Shamrani

🟥 Cartão vermelho: Boushal (Al-Nassr)

⚽ESCALAÇÕES

AL-NASSR (Técnico: Stefano Pioli)

Bento; Al-Boushal, Simakan, Alawjami, Al-Najdi; Brozovic, Al-Hassan; Jhon Duran, Ângelo, Sadio Mané; Cristiano Ronaldo.

AL-KHOLOOD (Técnico: Noureddine Zekri)

Marcelo Grohe; Al-Hawsawi, Troost-Ekong, Jahfali, Gyombér; Dieng, N’Doram; Al-Hammami, Collado, Maolida; Muleka.