Em busca de mais uma vitória na Champions League, Arsenal e Atlético de Madrid se enfrentam nesta terça-feira (21), em Londres, pela 3ª rodada da Fase de Liga. O duelo promete intensidade entre duas equipes em grande fase, com ambos os técnicos optando por mudanças pontuais nas escalações.

O Arsenal, líder da Premier League e dono de uma invencibilidade de oito jogos, tenta manter os 100% de aproveitamento na competição europeia. Já o Atlético de Madrid, que vem de goleada sobre o Frankfurt, busca quebrar um tabu histórico: o time espanhol nunca venceu um clube inglês fora de casa na fase de grupos da Champions.

Veja a escalação do Arsenal 🔴⚪🔴

O técnico Mikel Arteta manteve a base do time que vem dominando o futebol inglês, mas fez duas alterações em relação à equipe que venceu o Fulham no fim de semana. Myles Lewis-Skelly entra na lateral esquerda no lugar de Calafiori, enquanto Gabriel Martinelli assume a vaga de Trossard no ataque.

Além disso, Arteta mantém Eze como meio-campista interior, enquanto Merino começa entre os reservas. O Arsenal aposta novamente na solidez defensiva da dupla Saliba e Gabriel, e na criatividade de Saka e Gyökeres, que têm sido decisivos nas últimas rodadas.

⚽ GOL: David Raya

⚽ LTD: Timber

⚽ ZAG: Saliba

⚽ ZAG: Gabriel Magalhães

⚽ LTE: Lewis-Skelly

⚽ MEI: Eze

⚽ MEI: Zubimendi

⚽ MEI: Rice

⚽ ATA: Saka

⚽ ATA: Gyökeres

⚽ ATA: Martinelli

Com duas vitórias por 2 a 0 nas rodadas anteriores – diante de Athletic Bilbao e Olympiacos –, os Gunners buscam ampliar alcançar a liderança na Fase de Liga e fugir dos playoffs da Champions League.

Jogadores do Arsenal comemoram gol sobre o West Ham pela Premier League (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

Veja a escalação do Atlético de Madrid ⚪🔴🔵

No lado espanhol, o técnico Diego Simeone também fez ajustes no time titular. O argentino promoveu as entradas de Sorloth e Giuliano Simeone nas vagas de Baena e Griezmann, apostando em mais mobilidade no setor ofensivo.

Além das mudanças no ataque, o treinador mantém a linha defensiva com Giménez e Le Normand. O meio-campo, formado por Koke, Barrios e Nico González, será responsável por equilibrar o jogo contra a pressão alta dos ingleses.

⚽ GOL: Oblak

⚽ LTD: Marcos Llorente

⚽ ZAG: Le Normand

⚽ ZAG: Giménez

⚽ LTE: Hancko

⚽ MEI: Simeone

⚽ MEI: Koke

⚽ MEI: Barrios

⚽ MEI: Nico González

⚽ ATA: Julián Álvarez

⚽ ATA: Sorloth

O Atlético vem de sete jogos sem derrota na temporada e ocupa o G-4 de La Liga. Depois da derrota por 3 a 2 para o Liverpool na estreia, a equipe se recuperou com goleada por 5 a 1 sobre o Frankfurt e agora tenta surpreender em Londres.

Thiago Almada comemora gol marcado pelo Atlético de Madrid (Foto: Thomas COEX / AFP)

