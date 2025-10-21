Brasileiros jogam? Confira as escalações de Arsenal e Atlético de Madrid
Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli serão titulares
Em busca de mais uma vitória na Champions League, Arsenal e Atlético de Madrid se enfrentam nesta terça-feira (21), em Londres, pela 3ª rodada da Fase de Liga. O duelo promete intensidade entre duas equipes em grande fase, com ambos os técnicos optando por mudanças pontuais nas escalações.
O Arsenal, líder da Premier League e dono de uma invencibilidade de oito jogos, tenta manter os 100% de aproveitamento na competição europeia. Já o Atlético de Madrid, que vem de goleada sobre o Frankfurt, busca quebrar um tabu histórico: o time espanhol nunca venceu um clube inglês fora de casa na fase de grupos da Champions.
Veja a escalação do Arsenal 🔴⚪🔴
O técnico Mikel Arteta manteve a base do time que vem dominando o futebol inglês, mas fez duas alterações em relação à equipe que venceu o Fulham no fim de semana. Myles Lewis-Skelly entra na lateral esquerda no lugar de Calafiori, enquanto Gabriel Martinelli assume a vaga de Trossard no ataque.
Além disso, Arteta mantém Eze como meio-campista interior, enquanto Merino começa entre os reservas. O Arsenal aposta novamente na solidez defensiva da dupla Saliba e Gabriel, e na criatividade de Saka e Gyökeres, que têm sido decisivos nas últimas rodadas.
⚽ GOL: David Raya
⚽ LTD: Timber
⚽ ZAG: Saliba
⚽ ZAG: Gabriel Magalhães
⚽ LTE: Lewis-Skelly
⚽ MEI: Eze
⚽ MEI: Zubimendi
⚽ MEI: Rice
⚽ ATA: Saka
⚽ ATA: Gyökeres
⚽ ATA: Martinelli
Com duas vitórias por 2 a 0 nas rodadas anteriores – diante de Athletic Bilbao e Olympiacos –, os Gunners buscam ampliar alcançar a liderança na Fase de Liga e fugir dos playoffs da Champions League.
Veja a escalação do Atlético de Madrid ⚪🔴🔵
No lado espanhol, o técnico Diego Simeone também fez ajustes no time titular. O argentino promoveu as entradas de Sorloth e Giuliano Simeone nas vagas de Baena e Griezmann, apostando em mais mobilidade no setor ofensivo.
Além das mudanças no ataque, o treinador mantém a linha defensiva com Giménez e Le Normand. O meio-campo, formado por Koke, Barrios e Nico González, será responsável por equilibrar o jogo contra a pressão alta dos ingleses.
⚽ GOL: Oblak
⚽ LTD: Marcos Llorente
⚽ ZAG: Le Normand
⚽ ZAG: Giménez
⚽ LTE: Hancko
⚽ MEI: Simeone
⚽ MEI: Koke
⚽ MEI: Barrios
⚽ MEI: Nico González
⚽ ATA: Julián Álvarez
⚽ ATA: Sorloth
O Atlético vem de sete jogos sem derrota na temporada e ocupa o G-4 de La Liga. Depois da derrota por 3 a 2 para o Liverpool na estreia, a equipe se recuperou com goleada por 5 a 1 sobre o Frankfurt e agora tenta surpreender em Londres.
