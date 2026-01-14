menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Com brasileiros titulares, veja escalações para Chelsea e Arsenal pela Copa da Liga

Estêvão, Andrey Santos, João Pedro e Gabriel Magalhães estão entre os titulares

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/01/2026
16:09
Atualizado há 1 minutos
FBL-ENG-PR-CHELSEA-ARSENAL
imagem cameraChelsea x Arsenal em duelo pela Premier League (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)
Chelsea e Arsenal divulgaram as escalações para o duelo desta quarta-feira (14), às 17h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres (ING), pela semifinal da Copa da Liga Inglesa. Para o duelo, o recém-chegado treinador dos Blues, Liam Rosenior, optou por iniciar com três brasileiros entre os titulares. Do lado dos Gunners, Mikel Arteta manteve a base da equipe que lidera a Premier League, mas com Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli entre os reservas.

Escalação do Chelsea

Sanchez; Acheampong, Chalobah, Fofana e Cucurella; Enzo Fernández e Andrey Santos; Estêvão, João Pedro, e Pedro Neto; Marc Guiu.
Reservas: Jorgensen, Badiashile, Tosin, Hato, Essugo, Buonanotte, Garnacho, George, Mheuka.

Escalação do Arsenal

Arrixabalaga; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães, Timber; Rice, Zubimendi, Odegaard; Saka, Trossard e Gyokeres
Reservas: Raya, Gabriel Jesus, Eze, Martinelli, Norgaard, Madueke, Merino, Havertz, Lewis-Skelly

Como chegam as equipes?

O Chelsea inicia a decisão em casa buscando vantagem após o empate por 1 a 1 no último encontro entre as equipes, também no Stamford Bridge, pela Premier League. Sob o comando de Liam Rosenior, os Blues tentam encerrar um jejum de títulos na competição que dura desde 2015 e chegam motivados pela classificação recente na FA Cup.

O Arsenal vive fase sólida na temporada e aposta na regularidade para construir um bom resultado fora de casa antes do duelo de volta, marcado para 3 de fevereiro, no Emirates Stadium. A equipe de Mikel Arteta não conquista a Copa da Liga desde 1993 e vê no torneio uma grande chance de voltar à final.

João Pedro disputa bola em Chelsea x Arsenal (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)
Tudo sobre Chelsea x Arsenal (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Chelsea 🆚 Arsenal
Semifinal (ida) – Copa da Liga Inglesa

📆 Data e horário: quarta-feira, 14 de janeiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: Simon Hooper
🚩 Assistentes: Adrian Holmes e Simon Long
📺 VAR: Jarred Gillett

+ Aposte em diversas partidas de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

