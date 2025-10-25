menu hamburguer
Bayern sai na frente de Barcelona e Real Madrid por zagueiro da Premier League

Equipe alemã busca alternativas ao setor

João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/10/2025
12:20
Pela Champions League, o Bayern de Munique derrotou o Club Brugge por 3 a 0 (Foto: Alexandra BEIER / AFP)
imagem cameraPela Champions League, o Bayern de Munique derrotou o Club Brugge por 4 a 0 (Foto: Alexandra BEIER / AFP)
Em fim de contrato com o Crystal Palace, Marc Guéhi voltou a despertar o interesse de grandes clubes europeus. Depois de quase acertar com o Liverpool na última janela de transferências, o zagueiro inglês-marfinense de 25 anos está na mira de Bayern de Munique, Barcelona e Real Madrid.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo a Sky Sport Alemanha, o Bayern é quem lidera a corrida. O diretor esportivo Max Eberl já se reuniu com representantes do jogador para discutir uma possível chegada sem custos ao fim da temporada. O técnico do Crystal Palace, Oliver Glasner, admitiu recentemente que Guéhi não pretende renovar o contrato, que se encerra em junho de 2026.

Bayern busca alternativas para a zaga

O Bayern conta atualmente com quatro zagueiros: Dayot Upamecano, Kim Min-jae, Jonathan Tah e Hiroki Ito. Desses, apenas Upamecano tem contrato próximo do fim — até junho de 2026. A diretoria bávara tenta renovar o vínculo, mas as conversas não avançam, e o francês passou a ser sondado por clubes como Inter de Milão, Real Madrid, PSG e Liverpool.

Ciente da possibilidade de perder o defensor, o Bayern já analisa opções para o setor. Guéhi é um dos nomes mais bem avaliados internamente, enquanto o brasileiro Murillo, do Nottingham Forest, também é observado.

Jogador da Premier League, Marc Guéhi escapa de punição após escrever 'Eu amo Jesus' em braçadeira com cores do arco-íris (Foto: Glyn Kirk/AFP)
Marc Guéhi em ação pelo Crystal Palace (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Situação contratual favorece clubes fora da Inglaterra

Segundo a Sky Sport, o Crystal Palace está disposto a ouvir propostas por Guéhi na janela de janeiro. Contudo, a legislação da Premier League impede clubes ingleses de negociarem com jogadores em fim de contrato antes do fim da temporada — o que dá vantagem a equipes estrangeiras, como o Bayern, que já pode abrir conversas em janeiro para um acordo gratuito no meio do ano.

Guéhi esteve a um passo do Liverpool no último mercado, chegando a viajar a Londres para exames médicos. No entanto, a diretoria do Palace cancelou a venda após não conseguir concretizar a contratação de Igor Júlio, então do Brighton, que acabou fechado pelo West Ham.

Com o contrato se aproximando do fim, o clube londrino tenta agora encontrar uma solução para evitar perder seu capitão de graça em julho de 2026, ainda que dificilmente consiga uma oferta significativa em janeiro.

Marc Guéhi em ação pelo Crystal Palace (Foto: Reprodução/Twitter)
Marc Guéhi em ação pelo Crystal Palace (Foto: Reprodução/Twitter)

