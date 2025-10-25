Bayern sai na frente de Barcelona e Real Madrid por zagueiro da Premier League
Em fim de contrato com o Crystal Palace, Marc Guéhi voltou a despertar o interesse de grandes clubes europeus. Depois de quase acertar com o Liverpool na última janela de transferências, o zagueiro inglês-marfinense de 25 anos está na mira de Bayern de Munique, Barcelona e Real Madrid.
Segundo a Sky Sport Alemanha, o Bayern é quem lidera a corrida. O diretor esportivo Max Eberl já se reuniu com representantes do jogador para discutir uma possível chegada sem custos ao fim da temporada. O técnico do Crystal Palace, Oliver Glasner, admitiu recentemente que Guéhi não pretende renovar o contrato, que se encerra em junho de 2026.
Bayern busca alternativas para a zaga
O Bayern conta atualmente com quatro zagueiros: Dayot Upamecano, Kim Min-jae, Jonathan Tah e Hiroki Ito. Desses, apenas Upamecano tem contrato próximo do fim — até junho de 2026. A diretoria bávara tenta renovar o vínculo, mas as conversas não avançam, e o francês passou a ser sondado por clubes como Inter de Milão, Real Madrid, PSG e Liverpool.
Ciente da possibilidade de perder o defensor, o Bayern já analisa opções para o setor. Guéhi é um dos nomes mais bem avaliados internamente, enquanto o brasileiro Murillo, do Nottingham Forest, também é observado.
Situação contratual favorece clubes fora da Inglaterra
Segundo a Sky Sport, o Crystal Palace está disposto a ouvir propostas por Guéhi na janela de janeiro. Contudo, a legislação da Premier League impede clubes ingleses de negociarem com jogadores em fim de contrato antes do fim da temporada — o que dá vantagem a equipes estrangeiras, como o Bayern, que já pode abrir conversas em janeiro para um acordo gratuito no meio do ano.
Guéhi esteve a um passo do Liverpool no último mercado, chegando a viajar a Londres para exames médicos. No entanto, a diretoria do Palace cancelou a venda após não conseguir concretizar a contratação de Igor Júlio, então do Brighton, que acabou fechado pelo West Ham.
Com o contrato se aproximando do fim, o clube londrino tenta agora encontrar uma solução para evitar perder seu capitão de graça em julho de 2026, ainda que dificilmente consiga uma oferta significativa em janeiro.
