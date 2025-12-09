Com brasileiro titular, confira escalação do Chelsea pela Champions

Atalanta e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira (3), às 17h (de Brasília), no Gewiss Stadium, em Bérgamo (ITA), pela sexta rodada da Champions League. Com diversos brasileiros no elenco, Enzo Maresca confirmou a titularidade de João Pedro. Já Estêvão e Andrey Santos estarão no banco de reservas.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Veja a escalação do Chelsea contra a Atalanta pela Champions League

Titulares: Robert Sánchez; Trevoh Chalobah, Josh Acheampong, Benoit Badiashille, Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Reece James (C), Enzo Fernández; Pedro Neto, Jamie Gittens, João Pedro.

continua após a publicidade

Reservas: Filip Jörgensen, Max Merrick, Malo Gusto, Wesley Fofana, Jorrel Hato, Tosin Adarabioyo, Andrey Santos, Facundo Buonanotte, Estêvão, Alejandro Garnacho, Tyrique George, Marc Guiu.

Como chegam os times para a partida?

A Atalanta vive um cenário muito semelhante ao do rival: soma os mesmos 10 pontos na competição e vem de uma expressiva vitória por 3 a 0 sobre o Frankfurt, mas ocupa a 10ª posição devido ao saldo de gols inferior. A equipe de Raffaele Palladino vê na Champions League um refúgio para sua temporada decepcionante no Campeonato Italiano, onde ocupa apenas o 12º lugar e vem de uma derrota surpreendente para o Hellas Verona, confiando na sua solidez defensiva europeia (três jogos sem sofrer gols após a estreia) para tentar entrar na zona de classificação direta.

continua após a publicidade

O Chelsea chega a Bérgamo defendendo sua posição no G8 da Champions League (7º lugar), impulsionado pela vitória por 3 a 0 sobre o Barcelona na rodada anterior, onde explorou as falhas defensivas do rival. A equipe de Enzo Maresca aposta no excelente retrospecto recente contra times italianos — três vitórias seguidas em competições europeias sem sofrer gols — para compensar sua queda abrupta de rendimento na Premier League, onde somou apenas dois pontos nos últimos três jogos e vem de um empate sem gols contra o Bournemouth.

Tudo sobre o jogo entre Atalanta e Chelsea pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Atalanta x Chelsea

Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 9 de dezembro, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Stadio di Bergamo, em Bergamo (ITA)

👁️ Onde assistir: HBO Max

🟨 Arbitragem: Alejandro Hernández (árbitro); José Naranjo e Diego Sánchez Rojo (assistentes); Alejandro Muñiz Ruiz (quarto árbitro)

📺 VAR: Cesar Soto Grado

João Pedro comemora gol pelo Chelsea sobre o Fulham na Premier League (Foto: Justin Tallis/AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial