Com brasileiro no banco, veja a escalação do Real Madrid por La Liga
Duelo é válido pela quarta rodada do Campeonato Espanhol
Real Sociedad e Real Madrid terão os caminhos cruzados pela quarta rodada de La Liga. A partida será realizada neste sábado (13), às 11h15 (de Brasília), na Reale Arena, em San Sebastían (ESP). Com Rodrygo no banco e retorno de jogador que estava lesionado, o treinador Xabi Alonso definiu os onze titulares para o duelo.
Veja a escalação do Real Madrid contra a Real Sociedad por La Liga
GOL: Thibaut Courtois
LD: Dani Carvajal
ZAG: Éder Militão
ZAG: Dean Huijsen
LE: Álvaro Carreras
VOL: Aurélien Tchouaméni
VOL: Dani Ceballos
MEI: Arda Güler
PD: Brahim Díaz
ATA: Kylian Mbappé
PE: Vini Jr.
Banco de reservas: Lunin, Mestre, Alaba, Valverde, Rodrygo, Alexander-Arnold, Gonzalo Garcia, Asencio, Fran Garcia, Mastantuono
Real Sociedad ⚪🔵
Ainda sem vencer em La Liga, o Real Sociedad busca conquistar seus primeiros três pontos na competição. Nas três primeiras rodadas, o clube basco ocupa a 16ª colocação, empatando com Valencia e Espanyol, além de ser derrotado pelo Real Oviedo, por 1 a 0, fora de casa.
Real Madrid ⚪
O Real Madrid, por outro lado, está com 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol, ao vencer os jogos contra o Osasuna, por 1 a 0, Real Oviedo, por 3 a 0, e Mallorca, por 2 a 1. A equipe merengue está na liderança da competição, à frente do Athletic Bilbao pelo saldo de gols.
Tudo sobre o jogo entre Real Sociedad e Real Madrid (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Real Sociedad 🆚 Real Madrid
4ª rodada — La Liga
📆 Data e horário: sábado, 13 de setembro, às 11h15 (de Brasília)
📍 Local: Reale Arena, em San Sebastían (ESP)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Jesús Gil
🚩 Assistentes: Ángel Nevado, Javier Martínez e Daniel Clemente (quarto árbitro)
📺 VAR: Jorge Figueroa (VAR1) e Juan Luis Pulido (AVAR)
