Aos 24 anos, Mbappé já é campeão da Copa do Mundo, na edição de 2018, além de um vice-campeonato, em 2022. Entre tantos títulos e atuações imponentes, a carreira do atacante tem nova marca: 300 gols em apenas 409 jogos, com uma média de 0.73 bolas na rede por partida.



