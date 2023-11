Com apenas três minutos de partida, Ethan Santos abriu o placar, contra, para os Franceses. No rolar da bola, Marcus Thuram ampliou. Mbappé abriu a porteira aos 30', de pênalti, enquanto Jonathan Clauss deixou a marca aos 34' e, dois minutos depois, foi a vez de Coman, seguido por Fofana, aos 37'. A primeira etapa terminou com 7 a 0.