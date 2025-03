Começa nesta segunda-feira (17) o julgamento para a definição do futuro de Lucas Paquetá no futebol. O brasileiro corre risco de banimento por suposto envolvimento em caso de apostas esportivas. A previsão é que todo o processo tenha três semanas de duração, com a Associação de Futebol da Inglaterra (FA) pedindo que ele não jogue mais futebol de forma profissional.

Paquetá foi denunciado em maio do ano passado por violar as regras de conduta a apostas. A acusação alega que o brasileiro forçou cartões amarelos nos jogos contra Leicester, Aston Villa, Leeds United e Bournemouth, entre novembro de 2022 e agosto de 2023.

O "The Guardian" indica que foram feitas cerca de 60 apostas para que Lucas Paquetá fosse advertido. Elas foram concentradas na Ilha de Paquetá, local que o jogador nasceu e foi criado. De acordo com fonte da FA, os valores variaram de 7 a 400 libras, cerca de R$ 2.900.

Ainda segundo o periódico, a acusação fez com que a ida de Lucas Paquetá para o Manchester City fosse cancelada. O West Ham já havia aceitado proposta de 80 milhões de libras para negociá-lo. No dia 16 de agosto de 2023, porém, um e-mail da FA confirmou a abertura das investigações e, com isso, o City optou por voltar atrás na compra.

O julgamento prejudicou diretamente Lucas Paquetá na sua convocação para a Seleção Brasileira, que disputa jogos contra a Colômbia e Argentina nos próximos dias 20 e 25 de março. Dorival Júnior afirma que não convocou o meia por conta de lesão.

Paquetá demonstra confiança em não banimento

Além das postagens positivas nas redes sociais, Lucas Paquetá demonstra otimismo para não ter banimento sacramentado pela FA. Ao "The Guardian", uma fonte interna do West Ham revelou bastidores da postura do brasileiro às vésperas do julgamento.

- Lucas está lidando bem, pois é inocente e acredita que será inocentado, mas este julgamento é o maior jogo da vida dele. E o caso já está em andamento há dois anos. Os melhores jogadores têm essa habilidade de se desligar do mundo real, e Lucas é definitivamente assim. Ele só quer jogar futebol e passar tempo com sua família - disse.