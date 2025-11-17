A comissão técnica e os torcedores colorados estarão atentos aos EUA na noite desta terça-feira (18). É que os colombianos do Internacional têm amistoso em Nova York. Às 22h30min (de Brasília), Johan Carbonero e Rafael Borré ficam à disposição do técnico da seleção da Colômbia Néstor Lorenzo para enfrentar a Austrália. Na manhã seguinte, a dupla embarca para uma viagem de quase 24 horas para integrar a delegação alvirrubra que enfrenta o Ceará na quinta (20).

O confronto no Castelão, em Fortaleza, está marcado para as 21h30min. A partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro é decisiva para o Inter, que está a dois pontos do Z4.

Colombianos do Inter têm amistoso

Pelo que apurou o Lance!, a tendência é que tanto Carbonero quanto Borré devem começar o confronto no banco. É que Lorenzo pretende usar o jogo com a Austrália para dar unidade ao time titular formado por Álvaro Montero; Santiago Arias, Yerry Mina, Carlos Cuesta e Álvaro Ângulo; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez e Luis Díaz; e Jhon Córdoba.

Seguindo o que aconteceu nos dois últimos duelos – o 4 a 0 sobre o México, em outubro, e o 2 a 1 sobre a Nova Zelândia, no sábado (15) –, os dois atacantes do Inter tem boas chances de entrar na segunda etapa. Aliás, o camisa 7 marcou um gol em cada uma das partidas, balançando as redes já na sua estreia em La Tricolor.

A dupla é esperada pelo Colorado no final da noite de quarta ou início da madrugada de quinta (20) para se integrar ao grupo comandado por Ramón e Emiliano Díaz. Eles devem passar por testes físicos para saberem se iniciam o confronto com o Vozão ou se ficam no banco.

