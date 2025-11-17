Em meio à reta final do Campeonato Brasileiro e do fim da temporada, os clubes já começam a projetar o elenco para 2026. Enquanto terá as possíveis saídas de Vitão, que aguarda proposta do Besiktas, e de Luis Otávio, que recebeu oferta do Orlando City, da MLS, e se movimenta para a contratação em definitivo de Carbonero, o Internacional tem jogadores emprestados prestes a retornar ao Beira-Rio.

Atualmente, o clube possui seis jogadores atuando em outros clubes, mas nem todos têm garantia de que vestirão a camisa colorada no próximo ano.

Jogadores emprestados prestes a retornar

Seis jogadores saíram do Alvirrubro ao longo do ano emprestados a clubes brasileiros e estrangeiros. A lista inclui dois goleiros, um lateral, dois meias e um atacante. Cinco desses atletas já têm seus encaminhados seus destinos para a próxima temporada e ele não passa pelo Beira-Rio.

Entre eles está Hyoran, que tem seu empréstimo com o Sport encerrando no próximo dia 31 de dezembro. Como o contrato com o Inter também termina na mesma data, o jogador de 32 anos ficará livre no mercado a partir de janeiro de 2026.

Outro que não retorna é o goleiro Henrique Menke, goleiro da base da seleção brasileira. Apesar de ainda não ter atuado pelo seu novo clube, o garoto de 18 anos renovou sua permanência no Como, da Itália, e seu empréstimo foi ampliado até junho do próximo ano.

O mesmo acontece com Keiller. O goleiro jogou somente quatro partidas pelo Ceará. Dificilmente a equipe de Fortaleza irá investir na permanência do arqueiro de 29 anos. Assim como o próprio Inter, que deve liberá-lo para buscar um novo time na próxima temporada. Seu vínculo com o Colorado termina em dezembro de 2026.

Outros que não ficam

É possível que os nomes de Gabriel Barros e Estevão não digam nada ao torcedor colorado. O primeiro, atacante, foi comprado junto ao Ituano em 2023 por R$ 3 milhões e nunca se firmou. Aos 24 anos, o ponteiro está no Botafogo de Ribeirão Preto, que luta contra o rebaixamento na Série B. A tendência que ele seja encaminhado para novo empréstimo.

Situação semelhante é a do meio-campista Estevão. Formado no Celeiro de Ases, a base alvirrubra, o jogador tem passagem por diversos clubes nos últimos meses. Seu empréstimo mais recente foi ao São José. O jogador de 23 anos tem vínculo com o Colorado até junho de 2026.