DESFAZER O PASSADO

A seleção do Uruguai, por outro lado, conseguiu marcar presença na última Copa do Mundo. Porém, a campanha não foi brilhante, com direito a queda ainda na fase de grupos, vendo Portugal e Coreia do Sul se classificarem. A imagem de Luis Suárez desesperado no banco de reservas com a eliminação foi o suficiente para a queda de Diego Alonso, agora no Sevilla. A chegada de Marcelo Bielsa trouxe resultados empolgantes no ano; na competição, porém, são três pontos em duas partidas: vitória sobre o Chile por 3 a 1 em casa, com dois gols de Nicolás de la Cruz; e derrota para o Equador em Quito, com virada por 2 a 1.