Assim, a Arábia Saudita ganha concorrência para sediar a Copa do Mundo de 2034. No entanto, os sauditas seguem como grandes favoritos e estão investindo na liga e no futebol local pensando no Mundial. A meta inicial era receber o torneio em 2030, mas a concorrência com os combinados sul-americano (Uruguai, Paraguai e Argentina) e europeu-africano (Marrocos, Espanha e Portugal) fez com que a meta fosse adiada para quatro anos depois.