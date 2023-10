Ambas as equipes já estão classificadas para as quartas de final e decidem apenas quem terminará a primeira fase no torneio na liderança do grupo. Atualmente, o Verdão é o primeiro colocado com seis pontos, ou seja, 100% de aproveitamento. Além disso, são 11 gols marcados e nenhum sofrido. As colombianas têm a mesma pontuação, porém estão na segunda posição devido ao saldo de gols.