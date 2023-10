A Procuradoria-Geral da Colômbia trabalha com a possibilidade de o pai de Luis Díaz, do Liverpool, ter sido transferido para a Venezuela após ter sido sequestrado no sábado (28). O procurador Francisco Barbosa afirmou que o presidente colombiano, Gustavo Petro, deve assumir o comando da situação caso a informação se confirme.



- Esperamos que a Polícia Nacional e o Exército continuem a busca, mas lamentavelmente há a possibilidade de que essa pessoa possa ter sido levada para a Venezuela. Se houve essa transferência, temos que pedir ao presidente Gustavo Petro que nos ajude, pois é quem tem contato com essas autoridades - explicou.