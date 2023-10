!JOGAÇO! Napoli e Milan empataram por 2 a 2 neste domingo (29) no estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Italiano. Os visitantes saíram na frente e abriram dois gols de vantagem com Olivier Giroud, mas os donos da casa correram atrás e buscaram o empate com gols de Politano e Raspadori.