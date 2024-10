Espanha atropela a Sérvia e encaminha classificação na Liga das Nações

Aymeric Laporte comemora seu gol na vitória da Espanha sobre a Sérvia por 3 a 0 pela Liga das Nações(Foto: CRISTINA QUICLER / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 18:35 • Córdova (ESP)

A Espanha venceu a Sérvia por 3 a 0 atuando em casa, nesta terça-feira (15), em jogo válido pela quarta rodada da Liga das Nações da Uefa. Os gols do jogo foram marcados por Aymeric Laporte, Morata e Alex Baena. Este resultado levou a "Roja" aos 10 pontos na competição. A equipe segue na liderança do grupo e com a vaga encaminhada para as quartas de final. A Sérvia, por sua vez, estacionou nos quatro pontos e fica na terceira posição do grupo, ainda com chances de classificação para o mata-mata.

➡️ Quais seleções já foram campeãs da UEFA Nations League?

Como foi o jogo

A Espanha impôs seu estilo com facilidade desde o início do jogo. O gol de Laporte, aos cinco minutos do primeiro tempo, ajudou no controle do jogo. Apesar da posse de bola e das chances criadas, a "Roja" não conseguiu converter as oportunidades que teve e foi para o intervalo com a vantagem mínima no placar.

Na segunda etapa, porém, os atuais campeões da Eurocopa foram mais agressivos e criaram chances mais claras de gol. Aos oito minutos, por exemplo, Morata teve a oportunidade de ampliar o placar, mas desperdiçou cobrança de pênalti. O jogador se redimiu aos 19 minutos, quando marcou o segundo gol dos espanhois. Aos 31, Alex Baerna cobrou falta com perfeição e deu números finais ao placar.

O que vem pela frente

Ambas as seleções voltam a campo apenas em novembro, na última Data Fifa do ano, quando a Espanha enfrenta a Dinamarca, fora de casa, no dia 15, e a Suíça, em casa, no dia 18. A Sérvia, por sua vez, enfrenta a Suíça no dia 15 e a Dinamarca no dia 18. Todos os jogos são válidos pela Liga das Nações da Uefa.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional