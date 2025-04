Colo-Colo-CHI e Fortaleza empatavam em 0 a 0 na noite desta quinta-feira (10), quando torcedores chilenos invadiram o gramado e interromperam o duelo. Momentos depois, a Conmebol confirmou o cancelamento do compromisso pela Copa Libertadores. Em rede social, o atacante Marinho, do Fortaleza, detalhou a situação.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— O que aconteceu ontem é algo que foge do futebol. Qual o exemplo que será passado ao mundo? Garrafa de vidro jogada em campo, moedas, sinalizadores, pedra? A que ponto chegamos? Indignação é o nome, sofremos atentado contra nosso ônibus ano passado e nada aconteceu com os responsáveis - relembrou o atleta. O episódio em questão aconteceu em fevereiro de 2024, em Recife.

— E infelizmente não há segurança para os jogadores, não há para nosso torcedor que viaja, os familiares com crianças. E todos expostos a guerra. Até onde iremos? Meus pêsames aos familiares dos jovens que morreram ontem, no confronto fora do estádio. Isso é lamentável. Crianças tendo a vida ceifada em jogo de futebol. Até quando? - lamentou Marinho.

Relato de Marinho: o que aconteceu no jogo do Fortaleza?

Por volta dos 24 minutos do 2º tempo do jogo, os torcedores mandantes quebraram o vidro de segurança e invadiram o gramado. Alguns estavam portando objetos e outros chegaram a tirar fotos com atletas do Colo-Colo.

Jogadores do time da casa tentavam acalmar os invasores, enquanto os atletas do Fortaleza foram para o túnel de acesso aos vestiários. Em nota posterior, o Leão afirmou que toda a delegação estava em segurança e prestando apoio aos torcedores da equipe no estádio.

Partida entre Colo-Colo e Fortaleza foi interrompida após invasão de torcedores (Foto: Javier Torres/AFP)

Victória Barros, torcedora presente no estádio, falou sobre o episódio e destacou que não receberam nenhum tipo de apoio da polícia. O Fortaleza retorna para o Brasil em voo fretado na tarde desta sexta-feira (11). A previsão de chegada é pela noite.