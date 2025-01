Eleito melhor jogador do mundo pela Fifa e com inúmeros títulos pelo Real Madrid, o atacante Vini Jr. pretende expandir seus negócios. De acordo com o jornalista Roberto Antolín, da rádio Cadena COPE, de Valladolid, o brasileiro estuda a compra de um clube europeu.

continua após a publicidade

➡️Jornalista espanhol revela irritação de Ancelotti com Vini Jr no Real Madrid

Vinicius Jr. tem o interesse em adquirir um dos 18 clubes que disputam a segunda divisão de Portugal. As conversas estão acontecendo, embora não exista nada concreto. Isto é, o interesse é real, porém não há nada fechado.

Para realizar o investimento, o atacante do Real Madrid conta com um grupo de investimentos. Atualmente, extracampo, o jogador tem como principal atividade o 'Instituto Vini Jr.', que investe em educação por meio do esporte.

continua após a publicidade

Além de Vini Jr.: Outros craques donos de clubes pelo mundo

O interesse de Vini Jr. por comprar uma equipe não é novidade no meio de jogadores e ex-jogadores. Além do atacante do Real Madrid, nomes como David Beckham, Ibrahimovic, Mbappé e Ronaldo Fenômeno também adquiriram algum clube da Europa ou de outra liga mundial.

São eles:

Ronaldo Fenômeno: Real Valladolid (Espanha) David Beckham: Inter Miami (EUA) Ibrahimovic: Hammarby (Suécia) Fabregas e Thierry Henry: Como (Itália) Mbappé: SM Caen (França) Paolo Maldini: Miami FC (EUA) Drogba: Phoenix Rising (EUA) N’Golo Kanté: Royal Excelsior Virton (Bélgica) Piqué: FC Andorra (Catalunha) Julinho Paulista: Ituano (Brasil)

Real Madrid x Barcelona na Supercopa da Espanha

Vinicius Jr. pode levantar mais um título pelo Real Madrid no domingo, às 16h (de Brasília). Isto porque a equipe enfrenta o Barcelona pelo El Clasico na decisão da Supercopa da Espanha. O duelo será realizado em Jidá, na Arábia Saudita, no estádio King Abdullah Sports City.

continua após a publicidade

Aa final entre Real Madrid e Barcelona pela Supercopa da Espanha será transmitida pela ESPN e Disney+. O responsável pelo apito será o espanhol Jesus Gil Manzano. Ele fez sua estreia em La Liga em 2012.