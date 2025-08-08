O Vasco é um dos destaques do "Lance a Lance!" desta sexta-feira (8). Os nossos comentaristas debatem o futuro do Cruz-Maltino, que venceu o CSA por 3 a 1 na Copa do Brasil e garantiu vaga nas quartas de final. Além disso, são tema do programa ao vivo o futuro do Corinthians, os escolhidos da Bola de Ouro e muito mais. Assista ao "Lance a Lance!" no vídeo acima.

O "Lance a Lance!" vai ao ar AO VIVO todas as segundas, quartas e sextas-feiras no nosso canal no YouTube, sempre às 13h (de Brasília).

Vasco vence o CSA na Copa do Brasil

O Gigante está classificado às quartas de final da Copa do Brasil! O Vasco venceu o CSA por 3 a 1 nessa quinta-feira (7), no estádio São Januário, pelo jogo de volta das oitavas. Rayan, Philippe Coutinho e Tchê Tchê fizeram os gols da vitória cruz-maltina, e Brayann diminuiu para os visitantes; na ida, empate 0 a 0 em Maceió (AL).

O Vasco volta a campo no próximo domingo (10), às 18h30 (de Brasília), e recebe o Atlético-MG em jogo válido pela 19ª rodada do Brasileirão. Na segunda-feira (11), às 19h30, o CSA visita o Itabaiana, pela Série C do Campeonato Brasileiro.

Rayan, promessa do Vasco, comemora seu gol durante partida contra o CSA (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Bola de Ouro, outro tema do "Lance a Lance!"

Um dos mais respeitados prêmios do futebol mundial, a Bola de Ouro premia ano após ano os principais destaques da temporada que se passou. A revista France Football divulgou na manhã dessa quinta-feira (7) os indicados às premiações da temporada 2024/25, com dois brasileiros: Vini Jr e Raphinha.