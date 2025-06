Clube europeu fará pré-temporada no Brasil; saiba detalhes

A turnê do RB Leipzig parece ter inspirado outros clubes europeus a virem para o Brasil. Isso porque o Bayer Leverkusen, também da Alemanha, divulgou que fará parte de sua pré-temporada no Rio de Janeiro. Os campeões da Bundesliga de 2023/24 treinarão no CT do Flamengo, ficando no país entre os dias 14 e 24 de julho.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ainda segundo o Leverkusen, a equipe principal fará um amistoso com um "adversário renomado" que não teve sua identidade revelada. No período em questão o Brasileirão estará em andamento, além da repescagem da Copa Sul-Americana. Neste sentido, o calendário seria apertado para a realização do evento.

continua após a publicidade

— Estamos realmente ansiosos por um início intensivo de pré-temporada em um ambiente emocionante e completamente novo. O clima nesta época do ano nos convém, e as condições de treinamento no centro de treinamento do Flamengo são excelentes. Além disso, a paixão pelo futebol neste país é incomparável e inspiradora – e deve nos ajudar a recarregar as baterias para a próxima temporada da Bundesliga — disse diretor do clube europeu.

Bayer Leverkusen anuncia turnê pelo Brasil em julho (Foto: Divulgação)

Responsável por conceder seu CT para a estadia do clube europeu no Rio de Janeiro, o Flamengo já se pronunciou sobre o assunto, mas não confirmou se será o adversário do Leverkusen no amistoso citado acima.

continua após a publicidade

➡️ Ex-Real Madrid aponta favoritos inusitados à Bola de Ouro

— Damos as boas-vindas ao Bayer Leverkusen ao nosso clube no Rio de Janeiro. Para Flamengo e Rio de Janeiro, a visita do Bayer Leverkusen oferece uma excelente oportunidade de unir duas fortes marcas globais do futebol, as pretas e vermelhas, que representam um futebol moderno e atraente — disse Bap, presidente do Flamengo.

Brasileiros que já jogaram pelo Bayer Leverkusen

Palco de grandes estrelas brasileiras desde o início do século, o Leverkusen já contou com mais de 20 jogadores do país ao longo dos últimos 40 anos. Muitos deles foram de renome, com passagens frequentes pela Seleção Brasileira, como o zagueiro Lúcio, Renato Augusto e Zé Roberto.

Paulo Sérgio é tratado como lenda do clube europeu. Campeão da Bundesliga e Copa da Alemanha em 2024, Arthur é o único brasileiro presente no atual elenco da equipe.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.