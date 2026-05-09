Barcelona x Real Madrid – Palpites, análise e odds (10/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Vitória do Barcelona + ambas as equipes marcam – 2,40 na Betsson Placar provável: Barcelona 2 x 1 Real Madrid – 8,50 na Betsson Resultado: Mais de 2,5 gols – 1,40 na Betsson Aposta de valor: Barcelona vence os dois tempos – 3,75 na Betano Aposta ousada: Robert Lewandowski marca a qualquer momento – 1,72 na Superbet Contexto: Barcelona com dez vitórias consecutivas na La Liga e a 11 pontos do Real Madrid; um empate já garante o título. Real Madrid com sete desfalques e vestiário abalado pelo caso Valverde-Tchouaméni

O Camp Nou se prepara para um El Clásico que pode selar a temporada neste domingo, às 16h00 (horário de Brasília), pela 35ª rodada da La Liga 2025/26. O Barcelona precisa apenas de um empate para conquistar seu segundo título espanhol consecutivo, e poderá fazê-lo justamente diante do maior rival.

O contexto entre os dois clubes não poderia ser mais assimétrico. Enquanto o time de Hansi Flick acumula dez vitórias consecutivas na liga e lidera com 88 pontos, o Real Madrid chega a Barcelona em plena crise institucional e esportiva: sete desfalques, uma briga entre Valverde e Tchouameni no treino que enviou o capitão uruguaio ao hospital, e uma petição de 30 milhões de assinaturas pedindo a venda de Mbappé. A 11 pontos de distância e sem troféu pelo segundo ano seguido, os merengues jogam mais pela honra do que pela matemática.

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Análise da partida

O Barcelona ocupa a liderança da La Liga com 88 pontos em 34 jogos, um aproveitamento de 86%: 29 vitórias, um empate e apenas quatro derrotas. São 89 gols marcados e 31 sofridos, o melhor ataque e uma das três melhores defesas do campeonato.

Nas últimas rodadas, o time catalão venceu Atlético de Madrid (2 x 1 fora), Getafe (2 x 0 fora) e Osasuna (2 x 1 fora), além de golear o Espanyol por 4 x 1 em casa. O ritmo de dez vitórias consecutivas na La Liga é o mais longo da temporada em qualquer uma das cinco grandes ligas europeias.

A perda de Lamine Yamal no dia 22 de abril, em jogo contra o Celta de Vigo, por lesão no bíceps femoral, foi o único abalo recente. Roony Bardghji, de 19 anos, assumiu a ponta direita e respondeu com atuações sólidas, permitindo que Flick mantivesse a estrutura tática intacta. O duplo pivô Pedri-Gavi segue controlando o meio-campo com uma naturalidade que poucos duos na Europa conseguem replicar nesta temporada.

O Real Madrid, por sua vez, vive a semana mais turbulenta de toda a temporada 2025/26. A briga entre Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni no treino de quarta-feira escalou na quinta, com o capitão uruguaio sofrendo traumatismo craniano após bater a cabeça em uma mesa durante o confronto no vestiário. Ambos foram multados em 500 mil euros, mas apenas Valverde ficou fora: o clube estima até duas semanas de afastamento. Tchouaméni treinou normalmente na sexta-feira e deve ser titular no Camp Nou.

A lista de desfalques merengues é extensa. Além de Valverde, estão fora: Éder Militão (coxa, desde setembro), Rodrygo (ligamento cruzado, desde dezembro), Arda Guler (fora da temporada), Daniel Carvajal (perna), Ferland Mendy (ligamento) e Dani Ceballos. Mbappé treinou normalmente na sexta e está disponível, embora seu status no clube esteja cercado de incerteza desde que a petição por sua saída atingiu 30 milhões de assinaturas.

Palpites para Barcelona x Real Madrid

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Confrontos diretos

Barcelona e Real Madrid já se enfrentaram duas vezes nesta temporada 2025/26. No jogo de ida pela La Liga, em 26 de outubro de 2025, o Real Madrid venceu por 2 x 1 no Santiago Bernabéu, com gols de Mbappé e Bellingham no primeiro tempo. Fermín López descontou para o Barcelona, e Pedri foi expulso nos acréscimos em uma partida marcada por polêmicas arbitrais. Foi a única vitória madrilena nos últimos seis Clásicos.

Em janeiro de 2026, pela final da Supercopa da Espanha, o Barcelona se impôs por 3 x 2, com um doblete de Raphinha e um gol decisivo no minuto 73. Recuando um pouco mais, o histórico recente é esmagador para os catalães: cinco vitórias nos últimos seis confrontos, incluindo o 4 x 3 no Camp Nou em maio de 2025 e o 5 x 2 na Supercopa de janeiro de 2025.

Todos os dez últimos Clásicos tiveram mais de 2,5 gols, o que reforça a tendência de jogos abertos entre as duas equipes. A última vez que o Real Madrid venceu dois Clásicos consecutivos foi em 2022. No panorama histórico total, são 263 Clásicos disputados: 106 vitórias do Real Madrid, 105 do Barcelona e 52 empates.

Notícias de Barcelona e Real Madrid

Barcelona: desfalques e dúvidas

Hansi Flick terá como principal baixa Lamine Yamal, lesionado no bíceps femoral desde 22 de abril. O jovem de 18 anos era o principal assistente da La Liga com 11 passes decisivos antes da lesão e não voltará nesta temporada. Marc-Andre ter Stegen também segue fora, com Joan García firmado como titular no gol ao longo da temporada.

O 4-2-3-1 de Flick permanece intacto em seus elementos centrais: García no gol, a dupla Cubarsí-Martín na zaga, Cancelo e Eric García nas laterais, Pedri e Gavi no duplo pivô, e Bardghji ocupando o lugar de Yamal na ponta direita. Dani Olmo, com sete gols e sete assistências na La Liga, é o jogador em melhor fase do elenco catalão.

Provável escalação do Barcelona (4-2-3-1): Joan García; Eric García, Cubarsí, Martín e Cancelo; Pedri e Gavi; Bardghji, Dani Olmo e Fermín López; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Real Madrid: desfalques e dúvidas

A lista de ausências é longa e a semana foi desastrosa. Valverde está fora após o traumatismo craniano sofrido no vestiário. Tchouaméni, envolvido na mesma briga, treinou na sexta e será titular, mas carregará uma pressão psicológica considerável diante de 90 mil torcedores catalães.

Éder Militão (coxa), Rodrygo (ligamento cruzado), Arda Guler (fora da temporada), Carvajal (perna) e Mendy (ligamento) completam uma enfermaria que obriga Álvaro Arbeloa a improvisar. Mbappé está disponível e deve liderar o ataque ao lado de Vinícius Jr e Bellingham, com Brahim Díaz ou Thiago Pitarch no corredor direito.

Provável escalação do Real Madrid (4-2-3-1): Lunin; Alexander-Arnold, Huijsen, Rudiger e Alaba; Tchouaméni e Pitarch; Brahim Díaz, Bellingham e Vinícius Jr; Mbappé. Técnico: Álvaro Arbeloa.

Destaques individuais de Barcelona x Real Madrid

Jogador destaque · Barcelona Dani Olmo 7 Gols na La Liga 2025/26 7 Assistências na La Liga 2025/26 7,42 Nota média FotMob na temporada 49 Finalizações na La Liga em 29 jogos Jogador destaque · Real Madrid Kylian Mbappé 24 Gols na La Liga 2025/26 4 Assistências na La Liga 2025/26 3,4 Finalizações por jogo na temporada Gol Marcou no Clásico do 1º turno (2 x 1)

Os técnicos

Hansi Flick está a um ponto de conquistar sua segunda La Liga com o Barcelona. O alemão transformou o clube catalão em uma máquina de pressing que sufoca adversários nos primeiros 20 minutos de cada segundo tempo, e sua estatística pessoal é notável: oito finais disputadas na carreira de treinador, oito troféus conquistados. O Clásico de domingo pode ampliar ainda mais esse currículo caso o Barcelona conquiste o título diante do rival direto.

Álvaro Arbeloa enfrenta a situação mais delicada de seu jovem percurso como treinador. O ex-lateral madrileno, nomeado durante o inverno europeu para substituir Xabi Alonso, administra uma crise de vestiário aberta, uma enfermaria sem fundo e um retrospecto em queda livre: eliminação da Champions League nas quartas de final pelo Bayern de Munique e agora 11 pontos atrás do Barcelona com quatro rodadas restantes. A gestão do caso Valverde-Tchouaméni será o primeiro teste real de sua autoridade no vestiário.

Análise tática

Flick deve alinhar seu 4-2-3-1 habitual, com pressing alto buscando recuperar a bola na metade adversária e explorar transições rápidas em direção a Lewandowski. A ausência de Yamal na ponta direita modifica ligeiramente a animação ofensiva, mas Bardghji provou nas últimas semanas que consegue pressionar qualquer defesa. O espaço para exploração existe no eixo central madrileno: Huijsen e Rüdiger formam uma dupla menos confiável que Éder Militão-Rüdiger, e o pressing de Lewandowski e Fermín López nos espaços atrás da linha defensiva pode ser devastador.

O Real Madrid deve responder em 4-2-3-1 com um bloco médio, canalizando o jogo do Barcelona para os corredores e lançando Mbappé e Vinícius nas costas da defesa catalã. A brecha barcelonista existe: quando Cancelo avança, Mbappé pode explorar o espaço nas costas. No jogo de ida, foi exatamente essa zona que permitiu ao Madrid abrir o placar.

O ponto fraco do Real Madrid está no meio-campo. Tchouaméni, sob pressão psicológica após o caso Valverde, pode ser o elo frágil, e jogadores como Olmo e Pedri têm a inteligência posicional para explorar qualquer hesitação. O confronto promete gols de ambos os lados, mas o Barcelona tem estrutura e profundidade para controlar o ritmo sem sofrer em excesso.

Prognóstico de placar exato para Barcelona x Real Madrid

🎯 Palpite do Lance! Barcelona 2 x 1 Real Madrid O Barcelona deve se impor no Camp Nou com o apoio de 90 mil torcedores e a motivação do título em jogo. O Real Madrid, com sete desfalques e o vestiário abalado pelo caso Valverde-Tchouaméni, deve resistir no primeiro tempo mas ceder sob o pressing catalão na segunda etapa. Mbappé encontrará o caminho das redes, como fez no Bernabéu em outubro, mas não será o bastante. O Barcelona acumula dez vitórias consecutivas na La Liga e 12 triunfos seguidos como mandante

vitórias consecutivas na La Liga e triunfos seguidos como mandante Todos os dez últimos Clásicos tiveram mais de 2,5 gols

últimos Clásicos tiveram O Real Madrid está sem sete jogadores, incluindo o capitão Valverde

jogadores, incluindo o capitão Valverde Dez dos últimos 12 jogos do Barcelona na La Liga tiveram mais de 2,5 gols

Resumo dos palpites do Lance para Barcelona x Real Madrid