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Manchester City vence Brentford e segue vivo na briga pelo título da Premier League

Doku marca golaço, Haaland amplia e Marmoush fecha a conta no Etihad Stadium

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Marcus Vinicius Alves Dantas
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/05/2026
15:27
Doku comemora gol que deixa o Manchester City vivo na Premier League. (Foto: Darren Staples / AFP)
imagem cameraDoku comemora gol que deixa o Manchester City vivo na Premier League. (Foto: Darren Staples / AFP)
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O Manchester City venceu o Brentford por 3 a 0 na tarde deste sábado (9), no Etihad Stadium. Com gols de Jérémy Doku, Erling Haaland e Omar Marmoush, todos na etapa final, o time de Pep Guardiola superou a retranca dos visitantes e uma boa atuação do goleiro Kelleher para somar três pontos fundamentais na perseguição à liderança da Premier League.

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Em uma etapa inicial de ataque contra defesa, o Manchester City impôs uma pressão sufocante no Etihad Stadium. Com quase 70% de posse de bola e grande volume ofensivo, os comandados de Pep Guardiola finalizaram 15 vezes e criaram três grandes chances claras de gol. No entanto, a superioridade técnica esbarrou no goleiro Kelleher.

No segundo tempo, O City manteve a postura e abriu o placar aos 14 minutos com um golaço de Doku. O Brentford tentou reagir e reclamou de um pênalti aos 25, mas viu suas esperanças acabarem aos 30: Haaland aproveitou sobra na área para fazer o segundo. Já nos acréscimos, aos 46, Marmoush recebeu passe de Haaland e fez o terceiro.

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(Foto: Darren Staples / AFP)
(Foto: Darren Staples / AFP)

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Visão do Lance!

Lance Capital 💡

A jogada individual de Doku, aos 14 minutos da etapa final, foi o divisor de águas da partida. Após uma cobrança de escanteio curto, o belga chegou a errar num primeiro momento, mas recuperou a posse, invadiu a área e acertou um chute no ângulo. O golaço foi fundamental para destravar o placar e abrir o caminho para a vitória do City após a equipe insistir muito contra o bloqueio adversário.

Deu aula 🏅

Jérémy Doku chamou a responsabilidade no momento em que o Manchester City mais sofria para furar a retranca do Brentford. Além de anotar o primeiro gol, o atacante foi o jogador mais agressivo do setor ofensivo, usando o drible para quebrar a marcação e sendo a solução para as jogadas, que, até então, não se transformavam em bola na rede.

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Ficou abaixo 📉

Igor Thiago. A esperança de gols do Brentford teve uma oportunidade clara, cara a cara com Donnarumma, mas acabou parando no goleiro italiano. O atacante brasileiro passou em branco e não conseguiu ser efetivo no momento em que o time mais precisou de pontaria para buscar o empate.

Ei, juiz! 📣

Aos 25 minutos do segundo tempo, o Brentford reclamou de um pênalti não marcado. Igor Thiago serviu Schade, que sairia na cara do gol, mas o atacante caiu após dividida com Matheus Nunes dentro da área. Apesar dos protestos dos jogadores e da comissão técnica visitante, o árbitro mandou o jogo seguir e o VAR não solicitou a revisão da jogada no monitor.

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✅ Ficha técnica - Manchester City x Brentford

Manchester City 🆚 Brentford
Premier League - 36ª Rodada

📆 Data e horário: sábado, 9 de maio de 2026, às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, Manchester (ING)
🥅 Gols: Doku, 14'/2°T (1-0), Haaland, 30'/2°T (2-0), Marmoush, 46'/2°T (3-0)
🟨 Cartões amarelos: Bernardo Silva, Nunes, Marmoush e O'Reilly (MCI) ; Ajer e Henderson (BRE)
🟥 Cartões vermelhos: -

Manchester City (Técnico: Guardiola): Donnarumma; Nunes, Guehi, Ake e O'Reilly; Reijnders (Foden), Bernardo Silva e Cherki (Marmoush); Semenyo, Doku (Savinho) e Haaland.

Brentford (Técnico: K. Andrews): Kelleher; Kayode, Ajer, Collins e Lewis-Potter; Yarmolyuk (Ouattara), Jensen, Hickey (Janelt) e Damsgaard (Henderdon); Schade e Igor Thiago.

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