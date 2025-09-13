menu hamburguer
Europeus sentem falta de brasileiro em rodada da Premier League: ‘Cadê?’

Estêvão foi ausência em partida do Chelsea

Premier League - Taça
imagem cameraTaça da Premier League (Foto: Paul Tellis/AFP)
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/09/2025
16:02
O Chelsea enfrenta o Brentford, neste sábado (13), no Gtech Community Stadium, pela 4ª rodada da Premier League. Para a ocasião, o atacante Estêvão ficou de fora da lista de relacionados do técnico Enzo Maresca. O fato assustou os torcedores do clube, que sentiram a ausência do jogador na listagem.

De acordo com o site britânico "Daily Mail", a ausência do brasileiro para a partida foi pro conta de um problema de última hora. Estêvão se encontra doente, e por isso, se quer foi relacionado. Até o momento, a indisposição do atleta não foi divulgada.

Nas redes sociais, torcedores do Chelsea sentiram a falta do atacante. Eles se mostraram surpresos e lamentaram a não participação do brasileiro para o confronto. Veja a repercussão abaixo:

Tradução: "Sem Estêvão".

Tradução: "Cadê o Estêvão?".

Tradução: "Sem o futebol do Estêvão hoje".

Tradução: "Estevão estará assistindo da arquibancada hoje à noite Estreia na UCL esperando por ele".

Tradução: "Eu estava ansioso para Estevão jogar hoje e ele nem está no banco, espero que isso signifique que ele comece na quarta-feira".

