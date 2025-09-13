Europeus sentem falta de brasileiro em rodada da Premier League: ‘Cadê?’
Estêvão foi ausência em partida do Chelsea
- Matéria
- Mais Notícias
O Chelsea enfrenta o Brentford, neste sábado (13), no Gtech Community Stadium, pela 4ª rodada da Premier League. Para a ocasião, o atacante Estêvão ficou de fora da lista de relacionados do técnico Enzo Maresca. O fato assustou os torcedores do clube, que sentiram a ausência do jogador na listagem.
Chelsea e Liverpool travam batalha por prodígio sul-americano
Futebol Internacional
Dono do Chelsea ‘sabota’ o próprio clube e pode causar perda de pontos, diz jornal
Futebol Internacional
Brentford x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League
Onde Assistir
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
De acordo com o site britânico "Daily Mail", a ausência do brasileiro para a partida foi pro conta de um problema de última hora. Estêvão se encontra doente, e por isso, se quer foi relacionado. Até o momento, a indisposição do atleta não foi divulgada.
Nas redes sociais, torcedores do Chelsea sentiram a falta do atacante. Eles se mostraram surpresos e lamentaram a não participação do brasileiro para o confronto. Veja a repercussão abaixo:
Tradução: "Sem Estêvão".
Tradução: "Cadê o Estêvão?".
Tradução: "Sem o futebol do Estêvão hoje".
Tradução: "Estevão estará assistindo da arquibancada hoje à noite Estreia na UCL esperando por ele".
Tradução: "Eu estava ansioso para Estevão jogar hoje e ele nem está no banco, espero que isso signifique que ele comece na quarta-feira".
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias