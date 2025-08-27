Club Brugge x Rangers: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League
Club Brugge x Rangers se enfrentam nesta quarta-feira (27), em jogo válido pelos playoffs da Champions League. A bola rola às 16h (de Brasília) no Jan Breydelstadion, em Brugge (BEL), e terá transmissão ao vivo da HBO Max, TNT e do Space. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
O Club Brugge chega para o jogo de volta em uma posição extremamente confortável, após uma vitória dominante por 3 a 1 fora de casa contra o Rangers na primeira partida. A equipe belga, que tem grande experiência europeia e alcançou as oitavas de final na temporada passada, vive uma fase excelente, com cinco vitórias consecutivas em todas as competições.
O Rangers enfrenta uma missão quase impossível, precisando reverter uma dura derrota por 3 a 1 sofrida em casa no jogo de ida. A equipe vive um péssimo início de temporada sob o comando do novo técnico Russell Martin, que já está sob forte pressão após uma série de empates no campeonato escocês, deixando o time a seis pontos do rival Celtic.
Tudo sobre o jogo entre Benfica e Fenerbahce pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Club Brugge x Rangers
Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 27 de agosto, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Jan Breydelstadion, em Brugge (BEL)
👁️ Onde assistir: HBO Max, TNT e do Space
🟨 Arbitragem: Felix Zwayer (árbitro); Robert Kempter e Christian Dietz (assistentes); Florian Badstübner (quarto árbitro)
📺 VAR: Christian Dingert
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Club Brugge (Técnico: Bruno Lage
Mignolet; Sabbe, Spileers, Mechele, Seys; Onyedika, Vanaken, Stankovic; Forbs, Vermant, Tzolis
Rangers (Técnico: José Mourinho
Butland; Tavernier, Souttar, Djiga, Meghoma; Diomande, Rothwell, Raskin; Antman, Danilo, Gassama
Ficha do jogo
